Выгнали даже взрослого: во время ЕГЭ в Новосибирске нашли 18 нарушений

Последний экзамен школьники сдали 20 июня

В Новосибирске подвели итоги прошедших ЕГЭ — с экзамена удалили 18 человек за разные нарушения.





По словам и.о. министра образования региона Сергея Федорчука, основная причина удалений с экзамена — это наличие шпаргалок и сотовых телефонов.





«Пять шпаргалок и 12 телефонов [нашли за всё время ЕГЭ]. Плюс один организатор в аудитории, взрослый человек, у которого тоже зазвонил телефон в кармане, — мы его тоже удалили. <...> Дети прячут телефоны в разные предметы одежды, особенно шпаргалки. Это как раз то, что трудно проверить на входе, потому что никто никогда не обыскивает настолько, чтобы найти шпаргалку, особенно у девушек.





Со шпаргалками девушки попадаются. Чаще всего мальчики проносят телефон за пряжкой ремня, садятся на стул — он выпадает, и всё.





А потом для многих ребят это уже потерянный год, это глупо», — пояснил и.о. министра.





В целом в системе ЕГЭ в Новосибирской области наблюдают положительные тенденции: растёт средний балл, растёт количество высокобалльных результатов — от 76 баллов и выше. Количество стобалльников уменьшилось по сравнению с прошлым годом, но, по словам Сергея Федорчука, более показательны тенденции как раз по высокобалльным результатам:





«Я считаю, что 100-балльный результат — это достижение конкретного ребёнка, а для системы образования важно количество ребят, которые сдали от 76 до 99 баллов, но по разным предметам. Это показывает качество ребят и качество образовательной организации».







Самые высокие средние баллы в этом году школьники получили по иностранным языкам (62–73 балла), русскому языку (70,3), литературе (60,4), информатике (59,6) и физике (55,1). В министерстве отметили рост баллов по техническим предметам. Самая большая доля выпускников, которые не прошли минимальный порог, среди сдававших обществознание и биологию. Сейчас в школах проходят резервные дни сдачи ЕГЭ и разбор апелляционных жалоб.





Последние ЕГЭ основного этапа — по литературе и физике — школьники написали 20 июня. Основной экзамен по русскому языку они написали в начале прошлого месяца — его не сдали всего 25 человек, что стало лучшим результатом в Новосибирской области за последние несколько лет.







Впереди у выпускников — штурм приёмных комиссий. НГС узнал количество бюджетных мест в городских вузах и новые специальности, которые предлагают абитуриентам.