Штрафовать водителей разрешили не только сотрудникам ГИБДД

Право останавливать автомобили у таможенников имеется только в зонах таможенного контроля

Федеральная таможенная служба получила новые полномочия и может теперь штрафовать водителей. Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях РФ.







Таможенники станут выносить постановления о наложении штрафа в размере от 500 до 800 рублей на тех водителей, которые не остановились по требованию сотрудника ФТС. В законе "О таможенном регулировании в РФ" отмечается, что право останавливать автомобили у таможенников имеется только в зонах таможенного контроля.





Эти зоны станут отмечать новыми знаками "Таможенный контроль", сейчас такие места как правило обозначаются старыми знаками 3.17.3 "Контроль", которые установлены на контрольно-пропускных пунктах в приграничных районах. Новосибирская область, напомним, имеет общий участок границы с сопредельным Казахстаном.





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