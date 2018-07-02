Экскаватор провалился в яму около ТЦ на Красном проспекте

Тротуарная плитка не выдержала, и техника свалилась в яму
Тротуарная плитка не выдержала, и техника свалилась в яму

Вечером 2 июля около торгового центра «Европа», который находится на Красном проспекте, в яму провалился экскаватор, который делал ремонт. Это произошло около 18:15 вечера.


«Там экскаватор стоял, проводились работы какие-то, видимо, что-то с трубами водоснабжения связано. Ещё на той неделе раскопали эту яму, а экскаватор стоял рядышком на пригорке, у него металлические опоры расставлены были, и, видимо, из-за воды начало подмывать плитки маленькие», — рассказал очевидец.


По его словам, плитки, на которых опорами стоял экскаватор, «поехали», и в итоге техника завалилась. Также очевидец отметил, что подмыло не только плитку у ТЦ «Европа», из-за которой упал экскаватор, — вода также размыла землю около здания, и образовались большие провалы.


Так сейчас выгладит тротуарная плитка около торгового центра «Европа»


В начале прошлой недели из-за грозы смыло тротуарную плитку в другом месте города — в парке «Городское начало» около памятника императору.

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