На улицах Новосибирска начали торговать сладкой садовой ягодой

За такой лоток продавцы просят 100 рублей
За такой лоток продавцы просят 100 рублей

На улицах Новосибирска начали торговать клубникой с огородов — вечером 2 июля корреспондент НГС заметила ягоды у торговцев на площади Калинина. За небольшой лоток продавцы просят от 100 рублей.


Поллитровая банка стоит здесь около 300 рублей, но некоторые торговцы отдают литровую ёмкость ягоды и за 250 рублей.


Кроме местного урожая здесь стали продавать и алтайскую лесную клубнику: за 250 миллилитров ягоды также просят 100 рублей.


Урожай лесной ягоды с Алтая обойдётся уже по 100 рублей за лоток
Урожай лесной ягоды с Алтая обойдётся уже по 100 рублей за лоток


На прошлой неделе в центре Новосибирска начали продавать другую ягоду — жимолость, небольшой лоток первого урожая на улице Ленина стоил 100 рублей.

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