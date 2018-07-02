На улицах Новосибирска начали торговать сладкой садовой ягодой

За такой лоток продавцы просят 100 рублей

На улицах Новосибирска начали торговать клубникой с огородов — вечером 2 июля корреспондент НГС заметила ягоды у торговцев на площади Калинина. За небольшой лоток продавцы просят от 100 рублей.







Поллитровая банка стоит здесь около 300 рублей, но некоторые торговцы отдают литровую ёмкость ягоды и за 250 рублей.







Кроме местного урожая здесь стали продавать и алтайскую лесную клубнику: за 250 миллилитров ягоды также просят 100 рублей.





Урожай лесной ягоды с Алтая обойдётся уже по 100 рублей за лоток





На прошлой неделе в центре Новосибирска начали продавать другую ягоду — жимолость, небольшой лоток первого урожая на улице Ленина стоил 100 рублей.

