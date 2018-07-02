Водопад на «Гагаринской»: потоки дождевой воды хлынули с Красного проспекта в метро

Водопад каскадом полился около 18:00
Водопад каскадом полился около 18:00

Вечером в понедельник, 2 июля, после проливного дождя в Новосибирске по ступеням в вестибюле станции метро «Гагаринская» полились потоки воды.


«Я сначала постояла, потом купила дождевик и пошла — времени не было стоять», — рассказала корреспонденту НГС пассажирка метро Людмила Кулик, ставшая очевидицей потопа.


Девушка выходила из метро в 18:00. У входа на станцию глубина луж, по её словам, доходила примерно до 5 сантиметров.


«Мне пришлось даже снять обувь, пошла босиком», — написала в редакцию Людмила.



Последствия дождя сегодня были заметны и в других районах города — новосибирцы разувались, чтобы дойти до остановки трамвая № 18.

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