Водопад на «Гагаринской»: потоки дождевой воды хлынули с Красного проспекта в метро
Вечером в понедельник, 2 июля, после проливного дождя в Новосибирске по ступеням в вестибюле станции метро «Гагаринская» полились потоки воды.
«Я сначала постояла, потом купила дождевик и пошла — времени не было стоять», — рассказала корреспонденту НГС пассажирка метро Людмила Кулик, ставшая очевидицей потопа.
Девушка выходила из метро в 18:00. У входа на станцию глубина луж, по её словам, доходила примерно до 5 сантиметров.
«Мне пришлось даже снять обувь, пошла босиком», — написала в редакцию Людмила.
Последствия дождя сегодня были заметны и в других районах города — новосибирцы разувались, чтобы дойти до остановки трамвая
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Елена Громкова
Скриншот и видео предоставлены Людмилой Кулик