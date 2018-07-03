Новосибирское кафе отсудило 130 тысяч за претензии выдуманного музыканта «Падам Падам»

Владелец кабаре-кафе «Бродячая собака» Юрий Евдокимов доказал невиновность заведения, но деньги, потраченные на суды, полностью вернуть не смог
Владелец кабаре-кафе «Бродячая собака» Юрий Евдокимов доказал невиновность заведения, но деньги, потраченные на суды, полностью вернуть не смог

Новосибирское кабаре-кафе «Бродячая собака» отсудило у Российского авторского общества судебные издержки в размере 130 тысяч рублей. Как пояснил НГС владелец заведения Юрий Евдокимов, в такую сумму Арбитражный суд Новосибирской области оценил расходы заведения на процесс, который длился почти два года. Судебное решение по этому делу есть в распоряжении редакции НГС.


«В своё время в РАО посчитали, что мы не соблюли авторские права, когда в марте 2015 года показали музыкальный спектакль с песнями Эдит Пиаф, который был организован "Альянс Франсез" совместно с посольством Франции. Хотя все авторские права там были оформлены ещё во Франции. Но нас засудили и взыскали в пользу РАО штраф. После чего мы начали с ними судиться. <…> Процесс длился почти два года. Два раза принимали решения не в пользу "Бродячей собаки", в итоге это всё вылилось почти в полных два круга и два года», — рассказал Евдокимов.


Изначально иск от РАО к «Бродячей собаке» был на 120 тысяч рублей. Новосибирские представители Российского авторского общества утверждали тогда, что представляют интересы шести авторов, среди которых значился и автор под именем Padam Padam — так в РАО назвали известную композицию Эдит Пиаф.


В 2016 году дело было доведено до суда по интеллектуальным правам, который отменил решения предыдущих судов и направил дело в Новосибирск на новое рассмотрение. «Бродячей собаке» окончательно доказать свою невиновность и вернуть выплаченные ранее 65 тысяч рублей удалось только в ноябре 2017 года в Седьмом арбитражном апелляционном суде города Томска


«После первого заседания суда было ясно, что РАО не право, и я понимаю, что РАО тоже уже об этом догадывалось. Я им на каждом заседании предлагал мировое соглашение, но они не согласились. В итоге: они хотели 120 [тысяч рублей], а получили минус 195 [тысяч рублей]», — пояснил Юрий Евдокимов.


Сейчас Евдокимов со своим адвокатом решает, подавать апелляцию на решение суда или нет — суд уменьшил сумму документально подтверждённых судебных издержек с 397 тысяч до 130 тысяч рублей.


Оперативно связаться с РАО корреспонденту НГС не удалось. 

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