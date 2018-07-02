В ладошку помещается: новосибирец нашёл и спас новорождённого летучего мышонка
Жители Советского района Новосибирска нашли и спасли новорождённого детёныша летучей мыши, который в конце прошлой недели выпал из гнезда на улице Российской, — он лежал рядом с подъездом жилого дома.
«Все было так: мы с подругой собирались расходиться, разговаривали и услышали писк. Я подумал, что это летучая мышь, они и домой залетали много раз. Мы подумали, что она на первом этаже где-то в стенке сидит, решили посмотреть. Включил фонарик, свечу и вижу, что он ползёт по стенке. Сначала он полз, потом упал. Потом снова пытался ползти», — рассказал корреспонденту НГС житель Новосибирска Дементий, нашедший детёныша кожана.
После этого он забрал зверька домой и после консультации со специалистами центра помощи диким животным «Густолесье» помог ему пережить ночь.
На следующее утро, 30 июня, найдёныша осмотрел волонтёр и определил, что мышонку сейчас всего несколько дней. В ближайшее время за ним будут присматривать и выкармливать специалисты центра до тех пор, пока он не сможет жить и добывать себе пищу самостоятельно. Когда это случится, в центре пока сказать не могут.
Волонтёрам центра Дементий признался, что уже видел около своего дома на Российской, 13 взрослых летучих мышей, но впервые заметил такого маленького. В «Густолесье» заверили, что летучие мыши для Новосибирска — довольно частое явление.
«Это абсолютно нормальное явление. У нас нет недостатка в летучих мышах, просто не все их замечают. На самом деле летучие мыши не такие уж и дикие животные, они вполне могут жить рядом с нами — они могут селиться на деревьях, в углублениях различных, на чердаках домов. То есть это не настолько дикие животные. Они, скорее, как стрижи, может, даже как голуби, но не настолько заметны», — объяснила волонтёр центра Алёна Тарасцова.
На прошлой неделе другой житель Новосибирска тоже стал спасителем, уже для выводка утят, которых бросила мать на парковке.
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Елизавета Милованова
Фото и видео предоставлены центром помощи диким животным «Густолесье»