В ладошку помещается: новосибирец нашёл и спас новорождённого летучего мышонка

Детёнышу всего пара дней

Жители Советского района Новосибирска нашли и спасли новорождённого детёныша летучей мыши, который в конце прошлой недели выпал из гнезда на улице Российской, — он лежал рядом с подъездом жилого дома.







«Все было так: мы с подругой собирались расходиться, разговаривали и услышали писк. Я подумал, что это летучая мышь, они и домой залетали много раз. Мы подумали, что она на первом этаже где-то в стенке сидит, решили посмотреть. Включил фонарик, свечу и вижу, что он ползёт по стенке. Сначала он полз, потом упал. Потом снова пытался ползти», — рассказал корреспонденту НГС житель Новосибирска Дементий, нашедший детёныша кожана.







После этого он забрал зверька домой и после консультации со специалистами центра помощи диким животным «Густолесье» помог ему пережить ночь.







На следующее утро, 30 июня, найдёныша осмотрел волонтёр и определил, что мышонку сейчас всего несколько дней. В ближайшее время за ним будут присматривать и выкармливать специалисты центра до тех пор, пока он не сможет жить и добывать себе пищу самостоятельно. Когда это случится, в центре пока сказать не могут.





Питаться новорождённый летучий мышонок может пока только так





Волонтёрам центра Дементий признался, что уже видел около своего дома на Российской, 13 взрослых летучих мышей, но впервые заметил такого маленького. В «Густолесье» заверили, что летучие мыши для Новосибирска — довольно частое явление.







«Это абсолютно нормальное явление. У нас нет недостатка в летучих мышах, просто не все их замечают. На самом деле летучие мыши не такие уж и дикие животные, они вполне могут жить рядом с нами — они могут селиться на деревьях, в углублениях различных, на чердаках домов. То есть это не настолько дикие животные. Они, скорее, как стрижи, может, даже как голуби, но не настолько заметны», — объяснила волонтёр центра Алёна Тарасцова.







На прошлой неделе другой житель Новосибирска тоже стал спасителем, уже для выводка утят, которых бросила мать на парковке.