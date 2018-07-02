Мэрия Новосибирска заготовила миллионы для ремонта дороги, которая возмутила прокуратуру
Мэрия Новосибирска рассказала о ремонте улицы Волочаевской в Октябрьском районе — недавно районная прокуратура подала иск в суд из-за разбитого асфальта на этой улице.
«Выполнение работ по ремонту Волочаевской включено в план ремонта на 2018 год, общий объём финансирования — 10 миллионов рублей. В настоящее время проходят конкурсные процедуры на определение подрядной организации», — ответил на запрос НГС департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Прокуратура Октябрьского района Новосибирска подала иск к департаменту из-за неровной дороги к Плющихинскому жилмассиву на прошлой неделе.
Перед этим прокуратура проверяла участок Волочаевской между Гусинобродским шоссе и улицей Татьяны Снежиной.
«Важность этой улицы (Волочаевской. — Е.Г.) в том, что это единственный транспортный путь, асфальтированный, с Плющихинского жилмассива в город. Он в ужасном состоянии с начала весны до настоящего времени», — рассказывал ранее НГС помощник прокурора Октябрьского района Олег Рябов.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова