Мэрия Новосибирска заготовила миллионы для ремонта дороги, которая возмутила прокуратуру

На ремонт Волочаевской потратят 10 миллионов рублей
На ремонт Волочаевской потратят 10 миллионов рублей

Мэрия Новосибирска рассказала о ремонте улицы Волочаевской в Октябрьском районе — недавно районная прокуратура подала иск в суд из-за разбитого асфальта на этой улице.


«Выполнение работ по ремонту Волочаевской включено в план ремонта на 2018 год, общий объём финансирования — 10 миллионов рублей. В настоящее время проходят конкурсные процедуры на определение подрядной организации», — ответил на запрос НГС департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.


Прокуратура Октябрьского района Новосибирска подала иск к департаменту из-за неровной дороги к Плющихинскому жилмассиву на прошлой неделе.


Перед этим прокуратура проверяла участок Волочаевской между Гусинобродским шоссе и улицей Татьяны Снежиной.


«Важность этой улицы (Волочаевской. — Е.Г.) в том, что это единственный транспортный путь, асфальтированный, с Плющихинского жилмассива в город. Он в ужасном состоянии с начала весны до настоящего времени», — рассказывал ранее НГС помощник прокурора Октябрьского района Олег Рябов.

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