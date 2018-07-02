Видео: внезапный ливень затопил улицы Новосибирска, но на гироскутере проехать ещё можно

Вечером в понедельник, 2 июля, в Новосибирске прошёл сильный ливень — часть дорог в городе затопило.


Дождь начался примерно в 17:30 и в центре города закончился уже спустя полчаса. Его последствия жители наблюдают в разных районах — на некоторых улицах левобережной части города воды оказалось особенно много.


«Неожиданный ливень в Кировском. Люди переходят дорогу на Новогодней, вода выше щиколотки», — написала в редакцию читательница НГС
«Неожиданный ливень в Кировском. Люди переходят дорогу на Новогодней, вода выше щиколотки», — написала в редакцию читательница НГС


Затопленная дорога на Новогодней
Затопленная дорога на Новогодней


А возле одной из остановок трамвая № 18 люди снимают обувь, чтобы добраться до транспорта, рассказывают очевидцы в соцсетях.


💪🏻и так после каждого дождя😌

Публикация от Ксения Блажиевская (@kseniyablazh)


А в Горском микрорайоне в потоп попал мужчина, который катался на сегвее.



С велосипедом переходить дорогу в дождь не очень удобно
С велосипедом переходить дорогу в дождь не очень удобно


В некоторых местах центра лужи тоже достаточно глубоки
В некоторых местах центра лужи тоже достаточно глубоки


Без зонта сегодня было не очень приятно
Без зонта сегодня было не очень приятно


Дожди в Новосибирске задержатся на несколько дней — на 3 и 4 июля синоптики прогнозируют осадки.

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