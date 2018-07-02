Видео: внезапный ливень затопил улицы Новосибирска, но на гироскутере проехать ещё можно
Вечером в понедельник, 2 июля, в Новосибирске прошёл сильный ливень — часть дорог в городе затопило.
Дождь начался примерно в 17:30 и в центре города закончился уже спустя полчаса. Его последствия жители наблюдают в разных районах — на некоторых улицах левобережной части города воды оказалось особенно много.
А возле одной из остановок трамвая
А в Горском микрорайоне в потоп попал мужчина, который катался на сегвее.
Дожди в Новосибирске задержатся на несколько дней — на 3 и 4 июля синоптики прогнозируют осадки.
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Елена Громкова
Фото читательницы НГС (1), Густаво Зырянова (2–4)
Видео instagram.com/kseniyablazh (1), читателя НГС (2)