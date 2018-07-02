Видео: внезапный ливень затопил улицы Новосибирска, но на гироскутере проехать ещё можно

Вечером в понедельник, 2 июля, в Новосибирске прошёл сильный ливень — часть дорог в городе затопило.





Дождь начался примерно в 17:30 и в центре города закончился уже спустя полчаса. Его последствия жители наблюдают в разных районах — на некоторых улицах левобережной части города воды оказалось особенно много.





«Неожиданный ливень в Кировском. Люди переходят дорогу на Новогодней, вода выше щиколотки», — написала в редакцию читательница НГС





Затопленная дорога на Новогодней





А возле одной из остановок трамвая № 18 люди снимают обувь, чтобы добраться до транспорта, рассказывают очевидцы в соцсетях.









А в Горском микрорайоне в потоп попал мужчина, который катался на сегвее.









С велосипедом переходить дорогу в дождь не очень удобно





В некоторых местах центра лужи тоже достаточно глубоки





Без зонта сегодня было не очень приятно





Дожди в Новосибирске задержатся на несколько дней — на 3 и 4 июля синоптики прогнозируют осадки.

