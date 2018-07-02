17-летний подросток утонул в озере в Дзержинском районе
Вечером в воскресенье, 1 июля, 17-летний подросток утонул в Дзержинском районе Новосибирска — вместе с друзьями он плавал в озере в 100 метрах от улицы Биатлонной.
«Поздно вечером 1 июля нам сообщили об этом в полиции, — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин. — Полицейские показали водолазам-спасателям примерное место».
По информации спасателей, глубина озера, в котором утонул подросток, — больше 5 метров, там заиленное дно и много мусора. Купание в нём запрещено — рядом стоят информационные таблички, уточнили в МАСС. Тело подростка обнаружили недалеко от берега.
С начала лета в Новосибирской области утонули уже несколько человек, чаще всего это происходит в местах, где купание запрещено.
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Анна Богданова
Фото из архива НГС