Девушка в красной футболке пошла играть в волейбол на Затулинке и пропала

Махсума собиралась вернуться домой вслед за сёстрами, но так и не пришла
Махсума собиралась вернуться домой вслед за сёстрами, но так и не пришла

В Кировском районе Новосибирска ищут 19-летнюю девушку — Махсума Рахумонова пропала около 21:00 в воскресенье, 1 июля, когда пошла играть с сёстрами в волейбол.


«Она пошла вчера играть с сёстрами на детскую площадку, сёстры пошли домой, она им сказала, что придёт чуть позже, — в итоге она домой не вернулась», — рассказала корреспонденту НГС волонтёр «ДоброСпаса» Светлана Карпова.


19-летняя девушка пропала во дворе на улице Зорге, 74 на Затулинском жилмассиве. 


Согласно информации в ориентировке, рост пропавшей девушки 165–167 сантиметров. Она худощавого телосложения. У пропавшей карие глаза и тёмные волосы ниже плеч. В день исчезновения девушка была одета в красную футболку с изображением белой кошки, голубые джинсы и белые мокасины.


Всех, кому что-либо известно о её местонахождении, просят позвонить по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» 8-953-887-17-77.

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