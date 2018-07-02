Девушка в красной футболке пошла играть в волейбол на Затулинке и пропала
В Кировском районе Новосибирска ищут 19-летнюю девушку — Махсума Рахумонова пропала около 21:00 в воскресенье, 1 июля, когда пошла играть с сёстрами в волейбол.
«Она пошла вчера играть с сёстрами на детскую площадку, сёстры пошли домой, она им сказала, что придёт чуть позже, — в итоге она домой не вернулась», — рассказала корреспонденту НГС волонтёр «ДоброСпаса» Светлана Карпова.
19-летняя девушка пропала во дворе на улице Зорге, 74 на Затулинском жилмассиве.
Согласно информации в ориентировке, рост пропавшей девушки 165–167 сантиметров. Она худощавого телосложения. У пропавшей карие глаза и тёмные волосы ниже плеч. В день исчезновения девушка была одета в красную футболку с изображением белой кошки, голубые джинсы и белые мокасины.
Всех, кому что-либо известно о её местонахождении, просят позвонить по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» 8-953-887-17-77.
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Елизавета Милованова
Фото vk.com/dobrospasnsk