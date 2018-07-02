Улицу рядом с Центральным парком раскопали на три недели
Сегодня, 2 июля, в Новосибирске сузили участки на трёх улицах центра.
«Проезжая часть улицы Семьи Шамшиных в районе дома
Окончание работ запланировано на 22 июля»,
— сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
Улицу Мичурина уже разрыли недалеко от Центрального парка на перекрёстке с Ядринцевской. На улице Семьи Шамшиных также раскопали проезжую часть на перекрёстке с Ядринцевской.
«Кроме того, на период со 2 по 9 июля на два метра сужена проезжая часть улицы Фабричной в районе дома
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
Фрагмент справочника 2ГИС