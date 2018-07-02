Улицу рядом с Центральным парком раскопали на три недели

Фото из архива НГС

Сегодня, 2 июля, в Новосибирске сузили участки на трёх улицах центра.







«Проезжая часть улицы Семьи Шамшиных в районе дома № 34 сужается на три метра; проезжая часть улицы Мичурина в районе дома № 5 — на три метра. Это связано с проведением филиалом "Тепловые сети" аварийных работ по ремонту теплотрассы.





Окончание работ запланировано на 22 июля»,





— сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.





Улицу Мичурина уже разрыли недалеко от Центрального парка на перекрёстке с Ядринцевской. На улице Семьи Шамшиных также раскопали проезжую часть на перекрёстке с Ядринцевской.









«Кроме того, на период со 2 по 9 июля на два метра сужена проезжая часть улицы Фабричной в районе дома № 6 », — добавили в пресс-центре. Место работ находится недалеко от остановки «Речпорт».







