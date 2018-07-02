К Новосибирску приближается холодный фронт с дождями

Тёплый воздух вернётся в Новосибирскую область только 5 июля, а до этого жара спадёт на несколько дней

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — завтра температура начнёт понижаться.





Завтра, 3 июля, в Новосибирске ночью будет без осадков, днём небольшой дождь, местами гроза. Ветер северо-западный ночью 4–9 м/с, днём — 12 м/с. Температура ночью 15–17 градусов, днём 21–23 градуса с понижением в течение дня.







«3-го в конце дня мы ждём прохождения через районы Новосибирской области холодного атмосферного фронта», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.







4 июля будет небольшой дождь и вероятна гроза. Из-за холодного фронта ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, ночью местами порывы до 17 м/с. Температура ночью будет 10–12 градусов тепла, днём — 20–22 градуса.







5 июля ожидается без осадков, ветер северо-восточный 5–10 м/с. Ночью будет 10–12 градусов тепла, а днём уже будет теплее, чем накануне, — 22–24 градуса.







«Затем мы снова ждём небольшое повышение температуры, снова будет поступать тёплый воздух на нашу территорию. По сравнению с предыдущей неделей будет ослабление жары, а потом повышение температуры», — отметила Виноградова.