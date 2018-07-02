Видео: на Доватора из-под асфальта забил гейзер

Гейзер начал бить из-под земли около 13:30

Днём 2 июля у дома на улице Доватора, 21 в Дзержинском районе Новосибирска из-под земли забил фонтан воды — трубу прорвало из-за испытаний теплосетей.







Видео гейзера в редакцию НГС прислал читатель во второй половине дня.





«Я просто проезжал мимо. Не знаю, когда началось и когда закончилось. Видел, что аварийная уже была на месте», — рассказал корреспонденту НГС автор ролика Дмитрий.





По информации пресс-службы СГК, коммунальная авария случилась во время гидравлических испытаний сетей.





«В 13:27 случился выход воды. В 13:45 участок с выявленным дефектом был полностью отключен и огорожен. Проводим ремонтные работы. Срок ремонта до 5-го числа, до окончания испытаний. Сейчас сначала мы этот участок частично отремонтируем и снова испытаем. У сетей износ сильный», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании.





Аварийный участок оперативно отключили и огородили









В начале июня из-под асфальта на перекрёстке улиц Станиславского и Немировича-Данченко в левобережной части Новосибирска забил фонтан воды.