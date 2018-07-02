Неделю простояла: «умную» остановку в центре Новосибирска расписали баллончиками

Остановка начала работать только в начале прошлой недели

Вандалы изуродовали новую «умную» остановку, расположенную на Вокзальной магистрали в центре Новосибирска.





«"Умная остановка" напротив ЦУМа появилась на прошлой неделе. Сегодня днём я заметила, что заднюю стенку павильона разрисовали вандалы. До выходных остановка была в полном порядке», — рассказала корреспонденту НГС жительница города.





По информации пресс-центра мэрии, павильон около ЦУМа — уже третья «умная» остановка в городе. Аналогичные стоят около Дома Ленина и НГУАДИ на Красном проспекте.





Остановки появились по проекту «Умный город», который победил в открытом конкурсе «125 идей для Новосибирска» к юбилею города.





«Остановка включает в себя камеры видеонаблюдения, встроенный бесплатный Wi-Fi, интерактивное информационное табло, отображающее время прибытия пассажирского транспорта с использованием данных системы ГЛОНАСС. Кроме того, павильон оснащен системой искусственного интеллекта, которая отвечает на голосовой запрос о нахождении того или иного дома, организации, а также информирует о том, как добраться до нужного объекта», — рассказывали на прошлой неделе в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Корреспондент НГС отправила запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию.