Дал 150 тысяч, вернул 3 миллиона: бывшего главу школы «Сибсельмаш» наказали за коррупцию

Директору спортивной школы по хоккею с мячом придётся заплатить штраф, который равен 20-кратному размеру взятки

Сегодня, 2 июля, Центральный районный суд вынес обвинительный приговор бывшему директору спортивной школы по хоккею с мячом Сергею Гвоздецкому.







Гвоздецкого осудили по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), его признали виновным в том, что он дал сотруднику ФСБ 150 тысяч рублей.





«Ему суд назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Штраф назначили в размере 20-кратной стоимости взятки в размере 3 миллионов рублей», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Ксения Короед.





Гвоздецкий признал вину в полном объёме. Приговор в законную силу не вступил.





Уголовное дело в отношении Гвоздецкого завели в ноябре 2017 года.