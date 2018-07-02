Дал 150 тысяч, вернул 3 миллиона: бывшего главу школы «Сибсельмаш» наказали за коррупцию
Сегодня, 2 июля, Центральный районный суд вынес обвинительный приговор бывшему директору спортивной школы по хоккею с мячом Сергею Гвоздецкому.
Гвоздецкого осудили по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), его признали виновным в том, что он дал сотруднику ФСБ 150 тысяч рублей.
«Ему суд назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Штраф назначили в размере 20-кратной стоимости взятки в размере 3 миллионов рублей», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Ксения Короед.
Гвоздецкий признал вину в полном объёме. Приговор в законную силу не вступил.
Уголовное дело в отношении Гвоздецкого завели в ноябре 2017 года.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова