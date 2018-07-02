«Наши парни тащат»: новосибирец на оранжевом «Москвиче» снял клип о сборной России по футболу

К моменту публикации клип посмотрели 800 человек
К моменту публикации клип посмотрели 800 человек

Новосибирец Марат Каримов, выступающий под псевдонимом Маркмрак, снял клип «За Россию», приуроченный к чемпионату мира по футболу.


Видеоролик появился на хостинге YouTube накануне матча России против Испании.


«Песню я начал писать 7 июня, а снимать начали числа 14-го. Слова мои, а музыка принадлежит автору, битмейкеру Empaldo Beats, который писал музыку для "Розового вина" Элджея & Feduk. <…> Хотел поддержать нашу сборную. Такое событие раз в жизни для нашего поколения, очень знаковое. У нашей команды было очень мало времени на выпуск клипа. Съёмки начали поздно: в день открытия чемпионата и первой игры нашей сборной против Саудовской Аравии», — рассказал корреспонденту НГС автор песни Марат Каримов.


По словам Каримова, одной из главных идей было приобщение Новосибирска к «празднику футбола». Съёмки клипа проходили на Бугринском мосту, у оперного театра, на спортплощадке в ЖК «Оазис», в пабах «Манчестер Паб» и «Амстердам Паб», а также на футбольном поле недалеко от СГУПСа. В клипе рядом с исполнителем появляется и оранжевый «Москвич».


Видео с канала KMCakaMask1tall


«Торопились, хотели выпустить хотя бы за неделю до матча с Испанией, чтобы клип успели посмотреть. В итоге получилось так, что релиз состоялся только вечером накануне игры за выход в четвертьфинал — в эту субботу. Но наши футболисты вчера сотворили настоящее чудо! И мы очень надеемся, что теперь клип и песню успеют увидеть и послушать как можно больше людей!» — надеется Каримов.


Недавно новосибирские танцовщицы сняли клип, посвящённый чемпионату мира по футболу, — для этого девушки пять часов мёрзли на игровом поле Сибирского государственного университета путей сообщения. А накануне ночью, сразу после победы российской сборной в матче с испанской командой, сотни новосибирцев вышли на улицы города, чтобы отпраздновать победу спортсменов. 

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