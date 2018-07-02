Так точно не вспыхнет: спасатели посоветовали новосибирцам поливать тополиный пух
Новосибирские спасатели предупредили горожан об опасности тополиного пуха — только за последние четыре дня спасатели пять раз тушили загоревшийся пух в разных районах города.
«Выезды на загоревшийся тополиный пух у нас начались 28 июня. По городу было зарегистрировано пять случаев. <…> Пожаров как таковых не было, но были возгорания пуха и мусора. Угрозы перехода огня на постройки ликвидировали. Возгораний строений из-за пуха не было», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.
По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, основными причинами возгорания пуха становятся неосторожное обращение с огнём или детская шалость.
«Может быть детская шалость или брошенный окурок. Если тополиный пух сухой, то он воспламенится.
Нужно очищать территорию от пуха и поливать его в местах скопления.
Нужно проводить беседы с детьми, чтобы они не поджигали пух», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Сезон тополиного пуха начался в Новосибирске в конце июня — горожане заметили его в Горском микрорайоне, на Троллейном жилмассиве, в районе Монумента Славы и в центре города.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
В нашем Instagram уже почти 34 тысячи подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов!
Александр Сильченко
Фото Богдана Игорева