Так точно не вспыхнет: спасатели посоветовали новосибирцам поливать тополиный пух

Чаще всего тополиный пух намеренно поджигают

Новосибирские спасатели предупредили горожан об опасности тополиного пуха — только за последние четыре дня спасатели пять раз тушили загоревшийся пух в разных районах города.





«Выезды на загоревшийся тополиный пух у нас начались 28 июня. По городу было зарегистрировано пять случаев. <…> Пожаров как таковых не было, но были возгорания пуха и мусора. Угрозы перехода огня на постройки ликвидировали. Возгораний строений из-за пуха не было», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.





По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, основными причинами возгорания пуха становятся неосторожное обращение с огнём или детская шалость.





«Может быть детская шалость или брошенный окурок. Если тополиный пух сухой, то он воспламенится.





Нужно очищать территорию от пуха и поливать его в местах скопления.





Нужно проводить беседы с детьми, чтобы они не поджигали пух», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.





Сезон тополиного пуха начался в Новосибирске в конце июня — горожане заметили его в Горском микрорайоне, на Троллейном жилмассиве, в районе Монумента Славы и в центре города.