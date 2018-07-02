Так точно не вспыхнет: спасатели посоветовали новосибирцам поливать тополиный пух

Чаще всего тополиный пух намеренно поджигают
Чаще всего тополиный пух намеренно поджигают

Новосибирские спасатели предупредили горожан об опасности тополиного пуха — только за последние четыре дня спасатели пять раз тушили загоревшийся пух в разных районах города.


«Выезды на загоревшийся тополиный пух у нас начались 28 июня. По городу было зарегистрировано пять случаев. <…> Пожаров как таковых не было, но были возгорания пуха и мусора. Угрозы перехода огня на постройки ликвидировали. Возгораний строений из-за пуха не было», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.


По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, основными причинами возгорания пуха становятся неосторожное обращение с огнём или детская шалость.


«Может быть детская шалость или брошенный окурок. Если тополиный пух сухой, то он воспламенится. 


Нужно очищать территорию от пуха и поливать его в местах скопления. 


Нужно проводить беседы с детьми, чтобы они не поджигали пух», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


Сезон тополиного пуха начался в Новосибирске в конце июня — горожане заметили его в Горском микрорайоне, на Троллейном жилмассиве, в районе Монумента Славы и в центре города.

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