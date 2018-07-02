Слава Степанов снял водопады на Новосибирской ГЭС

Известный фотограф Слава Степанов показал снимки, сделанные в июне на Новосибирской ГЭС. Всего в подборке 15 снимков — НГС публикует некоторые из них с разрешения автора.
Съёмка проходила, когда на ГЭС был максимальный холостой сброс воды. Она заняла несколько дней
«Смотрели
по погоде, снимали с вертолёта, снимали с катера на рассвете, снимали внутри
помещения, ждали освещения, даже с опор ЛЭП снимали. 15 фотографий, их нужно
было спродюсировать», — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов
По словам фотографа, он снимал ГЭС в разных частях страны, в том числе ликвидацию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Новосибирскую ГЭС Слава фотографировал второй раз в жизни
«Одно из первых промышленных предприятий, которое я фотографировал в своей жизни, была Новосибирская ГЭС», — отметил Слава. Он добавил, что первую съёмку станции он провёл в 2009 году
«Новосибирская ГЭС располагается на реке Обь в 18 километрах от города. Изначально она строилась для обеспечения области электричеством, а теперь в основном служит защитой от наводнений, а также снабжает водой жителей региона и местные сельхозпредприятия», — пишет в своём блоге Слава Степанов
Установленная мощность электростанции — 480 МВт. В среднем за год ГЭС вырабатывает 1687 миллионов кВт⋅ч. Станция снабжает Новосибирск электричеством на 17–25%, регулирует напряжение и обеспечивает аварийный резерв для городской энергосистемы. Новосибирская ГЭС занимает 20-е место по производительности в России. Сейчас на ГЭС идёт техническое перевооружение оборудования. К 2020 году установленная мощность ГЭС вырастет до 490 МВт, отмечает фотограф
В конце мая Слава Степанов публиковал снимки «Двенадцати апостолов» —
известняковых скал, лежащих на побережье Южного океана в Австралии. Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook , чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня. Елена Громкова Фото gelio.livejournal.com