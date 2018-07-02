Слава Степанов снял водопады на Новосибирской ГЭС

Известный фотограф Слава Степанов показал снимки, сделанные в июне на Новосибирской ГЭС. Всего в подборке 15 снимков — НГС публикует некоторые из них с разрешения автора.


Съёмка проходила, когда на ГЭС был максимальный холостой сброс воды. Она заняла несколько дней
Съёмка проходила, когда на ГЭС был максимальный холостой сброс воды. Она заняла несколько дней


«Смотрели по погоде, снимали с вертолёта, снимали с катера на рассвете, снимали внутри помещения, ждали освещения, даже с опор ЛЭП снимали. 15 фотографий, их нужно было спродюсировать», — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов
«Смотрели по погоде, снимали с вертолёта, снимали с катера на рассвете, снимали внутри помещения, ждали освещения, даже с опор ЛЭП снимали. 15 фотографий, их нужно было спродюсировать», — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов


По словам фотографа, он снимал ГЭС в разных частях страны, в том числе ликвидацию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Новосибирскую ГЭС Слава фотографировал второй раз в жизни
По словам фотографа, он снимал ГЭС в разных частях страны, в том числе ликвидацию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Новосибирскую ГЭС Слава фотографировал второй раз в жизни


«Одно из первых промышленных предприятий, которое я фотографировал в своей жизни, была Новосибирская ГЭС», — отметил Слава. Он добавил, что первую съёмку станции он провёл в 2009 году
«Одно из первых промышленных предприятий, которое я фотографировал в своей жизни, была Новосибирская ГЭС», — отметил Слава. Он добавил, что первую съёмку станции он провёл в 2009 году


«Новосибирская ГЭС располагается на реке Обь в 18 километрах от города. Изначально она строилась для обеспечения области электричеством, а теперь в основном служит защитой от наводнений, а также снабжает водой жителей региона и местные сельхозпредприятия», — пишет в своём блоге Слава Степанов
«Новосибирская ГЭС располагается на реке Обь в 18 километрах от города. Изначально она строилась для обеспечения области электричеством, а теперь в основном служит защитой от наводнений, а также снабжает водой жителей региона и местные сельхозпредприятия», — пишет в своём блоге Слава Степанов


Установленная мощность электростанции — 480 МВт. В среднем за год ГЭС вырабатывает 1687 миллионов кВт⋅ч. Станция снабжает Новосибирск электричеством на 17–25%, регулирует напряжение и обеспечивает аварийный резерв для городской энергосистемы. Новосибирская ГЭС занимает 20-е место по производительности в России. Сейчас на ГЭС идёт техническое перевооружение оборудования. К 2020 году установленная мощность ГЭС вырастет до 490 МВт, отмечает фотограф
Установленная мощность электростанции — 480 МВт. В среднем за год ГЭС вырабатывает 1687 миллионов кВт⋅ч. Станция снабжает Новосибирск электричеством на 17–25%, регулирует напряжение и обеспечивает аварийный резерв для городской энергосистемы. Новосибирская ГЭС занимает 20-е место по производительности в России. Сейчас на ГЭС идёт техническое перевооружение оборудования. К 2020 году установленная мощность ГЭС вырастет до 490 МВт, отмечает фотограф


В конце мая Слава Степанов публиковал снимки «Двенадцати апостолов» — известняковых скал, лежащих на побережье Южного океана в Австралии.

Прочтений: 6115
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (26)26
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено