Поболеем за сборную: четвертьфинал ЧМ по футболу покажут на набережной
Власти Новосибирской области решили показать на Михайловской набережной матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу — российская сборная встретится с командой из Хорватии.
«Трансляция будет в ночь с 7-го на 8 июля», — сообщили корреспонденту НГС в департаменте физической культуры и спорта.
Это решение было принято после вчерашней победы российской команды.
Накануне поздно вечером новосибирцы наблюдали на набережной игру 1/8 финала: Россия обыграла Испанию со счётом 1:1 (4:3 по пенальти).
Игра с Хорватией начнётся в 1:00 по новосибирскому времени.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова