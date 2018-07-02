Поболеем за сборную: четвертьфинал ЧМ по футболу покажут на набережной

Российскую команду ждёт матч с Хорватией
Российскую команду ждёт матч с Хорватией

Власти Новосибирской области решили показать на Михайловской набережной матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу — российская сборная встретится с командой из Хорватии. 


«Трансляция будет в ночь с 7-го на 8 июля», — сообщили корреспонденту НГС в департаменте физической культуры и спорта.


Это решение было принято после вчерашней победы российской команды.


Накануне поздно вечером новосибирцы наблюдали на набережной игру 1/8 финала: Россия обыграла Испанию со счётом 1:1 (4:3 по пенальти).


Игра с Хорватией начнётся в 1:00 по новосибирскому времени.

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