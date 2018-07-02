Новосибирцам предложили бесплатно забрать брёвна из Обского моря

Топляк прибило к пляжу парка в выходные

Администрация парка «У моря Обского», расположенного в Советском районе Новосибирска, позвала новосибирцев забрать прибитые к берегу деревья.







Как рассказал корреспонденту НГС замдиректора парка Сергей Алексеев, деревья и ветки прибило к пляжу парка в минувшие выходные.





«Да, можно приезжать и забирать. Никаких ограничений нет, топляк можно хоть весь вывозить. Топляк два дня как появился из-за второй волны паводка. Вторая волна паводка несёт с Алтая воду и приносит всё, что смывает с берегов. Нам уже отдаёт в виде готовой продукции, можно забирать подчистую. Можно приезжать со своими бензопилами», — рассказал корреспонденту НГС замдиректора парка Сергей Алекссев.





По наблюдениям Алексеева, в минувшие выходные за топляком никто из горожан не приезжал.





Толпы новосибирцев улеглись на пляжах — они рассказали НГС, что их бесит в местном море.

