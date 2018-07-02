Новости под музыку: НГС и «Юнитон» запустили онлайн-радиостанцию

Ежедневно на около 30 отечественных и зарубежных сайтах и пабликах отслушиваются только что вышедшие релизы музыкальных лейблов со всего мира
Ежедневно на около 30 отечественных и зарубежных сайтах и пабликах отслушиваются только что вышедшие релизы музыкальных лейблов со всего мира

Портал НГС и холдинг «Юнитон-Медиа» запустили свою онлайн-радиостанцию ЮТН — теперь публикации на сайте можно читать под музыку. 


Создатели специально выбрали формат радиовещания, отсутствующий в российском эфире, — программа ЮТН состоит только из музыкальных новинок. Если композиция появляется в эфире любой из московских или санкт-петербургских радиостанций, вещающих в Новосибирске, она сразу же пропадает из ротации. Учредители отмечают, что, обдумывая направленность проекта, они обратили внимание на пристрастия интернет-аудитории — например, самое большое сообщество «ВКонтакте» принадлежит как раз любителям новой музыки и имеет численность более 15 миллионов человек.


Кнопка «Слушать онлайн-радио» находится на главной странице НГС — над логотипом.


«Этот проект показался нам интересным. Сайт НГС всегда обрастал полезными и интересными для читателей сервисами. Мы считаем, что читать наши новости под музыку будет приятнее», — отметил главный редактор НГС Александр Агафонов.


За время подготовки проекта — с октября 2017 года по настоящий момент — было прослушано более 10 000 новых песен со всего мира. Выбранные композиции были предложены для оценки профессионально сформированной фокус-группе.


Само название ЮТН можно расшифровать как «"Юнитон" — НГС» или United Team from Novosibirsk (англ. —объединённая команда из Новосибирска). 


Проект готовился с октября 2017 года — за это время было прослушано более 10 000 новых песен
Проект готовился с октября 2017 года — за это время было прослушано более 10 000 новых песен


«В результате слушатели онлайн-радиостанции не узнают ни одной песни, звучащей на ЮТН. Всю музыку они услышат впервые! Кроме, разве что, лучших ремиксов самых известных мировых хитов. В фонотеке будут и практически отсутствующие в российском эфире пласты музыки всей планеты. Например, очень много латиноамериканских песен, не достигающих ушей наших слушателей, как ни странно, песни из Румынии и, например, композиция, шесть месяцев подряд лидирующая в хит-параде Финляндии», — рассказал корреспонденту НГС председатель совета директоров группы компаний «Юнитон-Медиа» Борис Комаров.


Борис Комаров добавил, что ежедневно на трёх десятках отечественных и зарубежных сайтах и пабликах отслушиваются только что вышедшие релизы музыкальных лейблов со всего мира — в эфире ЮТН появляются не менее восьми абсолютно новых, нигде пока не звучавших композиций, которые выходят в рубрике «Первый день в эфире». Одновременно все треки в музыкальной базе проверяются на то, чтобы они были эксклюзивными и не появились в программах столичных радиостанций, представленных в эфире нашего города. Если песня попадает в ротацию «Европы плюс», «Энерджи», «Ди-ФМ» и других станций, эти песни покидают базу ЮТН.


«Онлайн-радиостанций в России — бесконечное количество, но почти всегда энтузиасты не имеют опыта, связанного с коммерческим, ориентированным на максимально возможную слушательскую аудиторию, вещанием, а двигаются навстречу субъективным музыкальным пристрастиям отцов-основателей. Конечно, онлайн-радио ЮТН предвосхищает тенденции развития потребления музыки — в Москве каждый пятый слушатель предпочитает интернет-вещание. Новосибирск как самый инновационно развитый в России региональный центр должен быть где-то рядом», — уверен Комаров.


В мае завершился другой проект НГС — прошла церемония награждения победителей «Народной премии НГС»: лучшие компании города получили 20-сантиметровые статуэтки-геометки из латуни и дуба.

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