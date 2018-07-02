Сибиряк на велосипеде выиграл гонку чемпионата России

Велосипедист Артём Овечкин после победной гонки
Велосипедист Артём Овечкин после победной гонки

Велосипедист из Бердска Артём Овечкин одержал победу на чемпионате России по велосипедному спорту на шоссе — он быстрее всех преодолел дистанцию 30,5 километра, сообщили в департаменте физической культуры и спорта Новосибирской области. 


Соревнования проходили в Курске с 29 июня по 1 июля. Как уточнили в департаменте, Овечкин выступал за два региона — Московскую и Новосибирскую области.


«Победитель ЧР в индивидуальной гонке на время 2015 года Артем Овечкин (Московская область) вернул себе майку чемпиона страны — 35:58.309. Павел Сиваков (Тюменская область) стал серебряным призером гонки — 36:11.056, победитель первенства мира Антон Воробьев (Московская область) выиграл бронзу — 36:28.138», — сообщают на сайте федерации велосипедного спорта России.


Накануне новосибирцы с нарушением слуха стали чемпионами России в волейболе на пляже — победителями стали и мужские, и женские команды.

Прочтений: 5235
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено