Новосибирец прыгнул в Обское море и разбил голову
Вчера, 1 июля, мужчина разбил голову в Обском водохранилище — помощь мужчине оказали спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).
По информации спасателей, инцидент произошёл около 12:00 на территории парка «У моря Обского» в Советском районе Новосибирска, когда после неудачного прыжка в воду мужчина повредил голову.
«Он занырнул с берега, с волнореза. Глубина не очень большая, в результате чего он и получил травму. Соответственно, получил небольшое рассечение. Дальше он обратился на спасательный пост, где ему оказали первую медицинскую помощь», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.
По информации МАСС, от помощи врачей скорой помощи пострадавший мужчина отказался.
Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду после выпитого.
В июне МЧС выпустило предупреждение, в котором попросило новосибирцев не купаться во время гроз — в такую погоду высока вероятность удара молнии в человека.
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Александр Сильченко
Фото Алёны Истоминой