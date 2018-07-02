В Новосибирской области произошло землетрясение

Магнитуда подземного толчка составила 3,8
Магнитуда подземного толчка составила 3,8

Под Новосибирском зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8 балла — оно произошло в 54 километрах от Новосибирска.


По информации агентства «Интерфакс», эпицентр землетрясения находился недалеко от населённого пункта Елбаши (Искитимский район Новосибирской области).


«По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 00:11 мск (4:11 по Новосибирску. — А.С.) в воскресенье землетрясения имел координаты 54.77 градуса северной широты и 83.68 градуса восточной долготы. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,6 балла по шкале MSK-64», — сообщает агентство.


Получить оперативный комментарий в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН корреспонденту НГС не удалось.


Ночью 18 февраля в Новосибирской области произошло землетрясение — жители слышали сильный гул и звук подъехавшего грейдера.

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