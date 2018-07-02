По Берди запустили круизы на многопалубных теплоходах
Новосибирская компания «Речфлот» объявила о начале регулярных рейсов по реке Берди — первый теплоход отправился по маршруту 29 июня.
«Продолжительность прогулки — 1 час. Стоимость билета на прогулку "Субботний вечер" 350 рублей, для детей до 6 лет бесплатно, детям (7–14 лет включительно) — 200 руб. Отправление по субботам в 18:00, 19:30, 21:00. Теплоходы отправляются с территории базы "Старая пристань"», — сообщили в компании «Речфлот».
Также в компании отметили, что курсирующий по маршруту теплоход имеет несколько палуб: на верхней пассажиры могут загорать на шезлонгах. Во время экскурсии профессиональные гиды Музея города Новосибирска будут рассказывать об истории Бердска и его окрестностях, а также о Берди и Обском водохранилище.
О запуске речной навигации «Речфлот» объявил в конце апреля — тогда теплоходы начали курсировать между «Речным вокзалом» и Седовой Заимкой.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой