По Берди запустили круизы на многопалубных теплоходах

Теплоходы по Берди будут курсировать каждую субботу
Теплоходы по Берди будут курсировать каждую субботу

Новосибирская компания «Речфлот» объявила о начале регулярных рейсов по реке Берди — первый теплоход отправился по маршруту 29 июня.


«Продолжительность прогулки — 1 час. Стоимость билета на прогулку "Субботний вечер" 350 рублей, для детей до 6 лет бесплатно, детям (7–14 лет включительно) — 200 руб. Отправление по субботам в 18:00, 19:30, 21:00. Теплоходы отправляются с территории базы "Старая пристань"», — сообщили в компании «Речфлот».


Также в компании отметили, что курсирующий по маршруту теплоход имеет несколько палуб: на верхней пассажиры могут загорать на шезлонгах. Во время экскурсии профессиональные гиды Музея города Новосибирска будут рассказывать об истории Бердска и его окрестностях, а также о Берди и Обском водохранилище.


О запуске речной навигации «Речфлот» объявил в конце апреля — тогда теплоходы начали курсировать между «Речным вокзалом» и Седовой Заимкой.

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