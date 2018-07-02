Перегородили выезд из двора: в центре Новосибирска вандалы массово разгромили цветочные клумбы
В ночь на 2 июля неизвестные перевернули кадки с цветочными клумбами на улице Вокзальная магистраль в Железнодорожном районе Новосибирска — вандалы заблокировали клумбами выезд из дворов жилых домов.
По наблюдению корреспондента НГС, перевёрнутыми и выкинутыми на проезжую часть оказались семь кадок: первая клубма опрокинута на улице Вокзальная магистраль, 13. Ещё шесть клумб перевёрнуты по нечетной стороне улицы, по направлению к площади Ленина.
Возле одной из клумб вандалы также перевернули мусорку, а недалеко от другой корреспондент НГС заметила осколки разбитой пивной бутылки.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы узнать, кто перевернул цветочные клумбы и будут ли заниматься поисками вандалов.
Вчера новосибирцы массово праздновали победу сборной России в матче против Испании. Футболисты России победили со счетом 1:1 (3:4), тем самым выйдя в четвертьфинал чемпионата мира. Из-за массового празднования центральные улицы города оказались перекрытыми.
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Алёна Истомина
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