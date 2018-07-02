ГИБДД перекрыла центральные улицы Новосибирска

Наряд ДПС перекрыл Вокзальную магистраль.
Наряд ДПС перекрыл Вокзальную магистраль.

Центральные улицы Новосибирска заблокированы патрульными машинами ГИБДД. Об этом в редакцию НГС сообщили очевидцы.


"Вокзалку" перекрыли от улицы Димитрова до площади Ленина. Водитель (такси) говорит, что и улица Ленина закрыта", - сообщил очевидец Александр. 


Сегодня ночью многие новосибирские улицы были переполнены болельщиками, празднующими победу сборной России над сборной Испании. Теперь россияне в четвертьфинале сыграют с победителями матча Хорватия - Дания. 

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