Новосибирск ликует: сборная России победила испанцев и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

На матч Россия – Испания в фан-зоне на Михайловской набережной собралось по оценкам сотрудников полиции не менее четырёх тысяч болельщиков.



Множество российских флагов
Множество российских флагов



Решалась судьба путёвки в четвертьфинал. Соперниками российской команды стала одна из сильнейших сборных мира.



Болельщики скандируют: "Вперёд, Россия"!
Болельщики скандируют: "Вперёд, Россия"!



Болельщиц в фан-зоне на этом матче было не меньше, чем на предыдущем.



Периживают за наших футболистов
Периживают за наших футболистов




Новосибирские болельщики переживали за гол, забитый в ворота Игоря Акинфеева.



Акинфееву забили гол.
Акинфееву забили гол.




….. и радовались, когда нашим футболистам удалось поразить ворота испанцев.



Ликование в фан-зоне
Ликование в фан-зоне




Основное время матча закончилось вничью со счётом 1:1.



Дополнительное время.
Дополнительное время.




В дополнительное время никто так и не смог выйти вперёд.



Новосибирск ликует: сборная России победила испанцев и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018




Началась серия пенальти и Россия победила со сётом 4:3, благодаря мастерству Акинфеева!



Победа!
Победа!




После матча ликующие гости фан-зоны начали обниматься…



"Россия, Россия!!", скандируют болельщики
"Россия, Россия!!", скандируют болельщики




… и множество болельщиков пешком и на машинах по Красному проспекту



Новосиибирск радуется победе сборной
Новосиибирск радуется победе сборной




Навстречу им едут машины с российскими флагами. Сегодня ночью Новосибирск, похоже, не будет спать до утра!



На Красном проспекте движение как в полдень
На Красном проспекте движение как в полдень



Вперёд, в четвертьфинал!
Вперёд, в четвертьфинал!



Новосибирск празднует победу сборной над испанцами.




В предыдущем матче россияне уступили сборной Уругвая, но это не сломило их желания победить!.

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