Новосибирск ликует: сборная России победила испанцев и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
На матч Россия – Испания в фан-зоне на Михайловской набережной собралось по оценкам сотрудников полиции не менее четырёх тысяч болельщиков.
Решалась судьба путёвки в четвертьфинал. Соперниками российской команды стала одна из сильнейших сборных мира.
Болельщиц в фан-зоне на этом матче было не меньше, чем на предыдущем.
Новосибирские болельщики переживали за гол, забитый в ворота Игоря Акинфеева.
….. и радовались, когда нашим футболистам удалось поразить ворота испанцев.
Основное время матча закончилось вничью со счётом 1:1.
В дополнительное время никто так и не смог выйти вперёд.
Началась серия пенальти и Россия победила со сётом 4:3, благодаря мастерству Акинфеева!
После матча ликующие гости фан-зоны начали обниматься…
… и множество болельщиков пешком и на машинах по Красному проспекту
Навстречу им едут машины с российскими флагами. Сегодня ночью Новосибирск, похоже, не будет спать до утра!
В предыдущем матче россияне уступили сборной Уругвая, но это не сломило их желания победить!.
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Валерий Иванов
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