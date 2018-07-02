Новосибирск ликует: сборная России победила испанцев и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

На матч Россия – Испания в фан-зоне на Михайловской набережной собралось по оценкам сотрудников полиции не менее четырёх тысяч болельщиков.











Множество российских флагов









Решалась судьба путёвки в четвертьфинал. Соперниками российской команды стала одна из сильнейших сборных мира.











Болельщики скандируют: "Вперёд, Россия"!









Болельщиц в фан-зоне на этом матче было не меньше, чем на предыдущем.











Периживают за наших футболистов













Новосибирские болельщики переживали за гол, забитый в ворота Игоря Акинфеева.











Акинфееву забили гол.













….. и радовались, когда нашим футболистам удалось поразить ворота испанцев.











Ликование в фан-зоне













Основное время матча закончилось вничью со счётом 1:1.











Дополнительное время.













В дополнительное время никто так и не смог выйти вперёд.























Началась серия пенальти и Россия победила со сётом 4:3, благодаря мастерству Акинфеева!























После матча ликующие гости фан-зоны начали обниматься…











"Россия, Россия!!", скандируют болельщики













… и множество болельщиков пешком и на машинах по Красному проспекту











Новосиибирск радуется победе сборной













Навстречу им едут машины с российскими флагами. Сегодня ночью Новосибирск, похоже, не будет спать до утра!











На Красном проспекте движение как в полдень









Вперёд, в четвертьфинал!









Новосибирск празднует победу сборной над испанцами.













В предыдущем матче россияне уступили сборной Уругвая, но это не сломило их желания победить!.

