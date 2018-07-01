Тоже футбол: новосибирские «Железные крылья» победили томских «Воинов»

Перед началом игры

Новосибирская команда по американскому футболу сегодня одержала победу над «Воинами» из Томска со счётом 13:8.







«Встреча прошла в рамках Первенства Сибири по американскому футболу. Эта была первая из пяти игр серии – два раза сыграем в дома, в Новосибирске и два раза на выезде. Ещё одну игру сыграем в Кемерово для популяризации Первенства», - рассказал по телефону тренер новосибирской команды Владимир Ломакин.









Борьба за мяч













В прошлом году НГС писал о первом в Новосибирске матче по американскому футболу между командами «Железные крылья» и «Вороны».

