Тоже футбол: новосибирские «Железные крылья» победили томских «Воинов»

Перед началом игры
Перед началом игры

Новосибирская команда по американскому футболу сегодня одержала победу над «Воинами» из Томска со счётом 13:8.


«Встреча прошла в рамках Первенства Сибири по американскому футболу. Эта была первая из пяти игр серии – два раза сыграем в дома, в Новосибирске и два раза на выезде. Ещё одну игру сыграем в Кемерово для популяризации Первенства», - рассказал по телефону тренер новосибирской команды Владимир Ломакин.



Борьба за мяч
Борьба за мяч




В прошлом году НГС писал о первом в Новосибирске матче по американскому футболу между командами «Железные крылья» и «Вороны».

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