Вступили в силу новые ПДД

Поправки рассчитаны прежде всего на регулирование проезда автомобилей с двигателями классов «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2»

С 1 июля в России вступает в силу новая редакция Правил дорожного движения. Вводятся новые дорожные знаки, запрещающие проезд автомобилей с токсичным выхлопом.







Это знак «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», он запрещает движение машин, экологический класс которых ниже обозначенного на указателе. Знак рассчитан прежде всего на регулирование проезда автомобилей с «грязными» двигателями классов «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2».





Кроме того, вводится новая информационная табличка «Экологический класс транспортного средства», ее будут устанавливать в комбинации с другими знаками.





Контролировать соблюдение новых ПДД станут камеры фотофиксации — государственный номер автомобиля будет сверяться с базой данных, в которой хранится информация об экологическом классе всех машин (этот класс указан и в ПТС автомобиля).





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