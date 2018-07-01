Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией

Трансляция обновляется

Сегодня сборная России проведёт свой главный матч на домашнем чемпионате мира по футболу. Наша команда сразится с Испанией в 1/8 финала. Мы будем вести репортажи из фан-зон по всей стране и рассказывать о ходе поединка в «Лужниках». Если вы находитесь на стадионе, то присылайте свои фото и видео в WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704–57–70.





22:28





Пока без опасных моментов, но мячом владеют только испанцы.





22:23





Головин рвался к воротам, но не устоял на ногах.









22:22





Третья замена — Дзюбу поменял Смолов. Федя давай!









22:18





Вместо Самедова на поле выходит Черышев. Может, эта замена поможет нам увеличить время владения мячом?













22:18





Лучшие российские хоккеисты тоже в «Лужниках», но на вип-трибуне.





Только победа!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial) 1 Июл 2018 в 7:52 PDT





22:17





Ростовский болельщик выражает всю гамму эмоций от этого матча.









22:16





Несколько кадров из фан-зоны Екатеринбурга. Кстати, в городе остались мексиканцы, которые здесь играли со шведами. В сегодняшнем матче они поддерживают Россию.





















Болельщики запускали волну в поддержку сборной.









В одном из баров города мексиканцы болеют за сборную России.





22:09





Вновь мы наблюдаем ту же картину, что и в первом тайме: испанцы зажали россиян на их половине поля, а у нас никак не получается провести хоть какую-то атаку.









22:06





А вот и видео, как радовалась Светлана Медведева.









22:02





Второй тайм стратовал. Уже в перерыве Черчесов сделал замену — на поле вышел Гранат вместо Жиркова. Тревожно.









22:01





Несколько фото из фан-зоны перед Театром драмы в Архангельске: на улице не жарко, но народ это не смущает.













Знаменитый на весь Архангельск Древарк





Парни в желтом — это местный хоккейный клуб «Водник»





22:01





Смотрите, как радовались забитому голу в фан-зоне Ростова-на-Дону.

















21:47





Уф! После первого тайма ничья. И это замечательно!









21:45





Две минуты добавил судья. Скорей бы они закончились - надо перевести дыхание.









21:42





Вы видели, как радовалась Светлана Медведева? Если бы мы были с ней рядом, то обязательно обнялись бы! Ура!!!!!!!!!!!!!!!!





21:41





ДЗЮЮЮЮЮЮЮБААААААААААА!!!!













21:39





ПЕНАЛЬТИ в ворота сборной Испании!!!









Карточка для Пике





21:35





Головин прицельно бил в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой.





21:34





Не весел премьер Дмитрий Медведев. И мы его понимаем. Хорошо, что он хотя бы не спит.









21:32





Пока Россия не провела ни одной опасной атаки.









21:23





Любопытный факт: автогол Игнашевича стал вторым для нашей команды на ЧМ-2018 (первый был в матче с Уругваем). Два гола в свои ворота на одном турнире забивала только сборная Болгарии на чемпионате мира в 1966 году.









21:23





В середине тайма наши получили право на штрафной, но Самедов навесил откровенно плохо.





21:18





В Самаре фанаты болеют не щадя спины! Настоящих поклонников футбола и нашей сборной не испугала даже 34-градусная жара.













21:17





Вот тот самый момент, когда мяч попал в пятку Игнашевичу.









21:16





Сейчас главное не сломаться! Шансы отыграться ещё будут, но надо не пропустить второй мяч!





21:15





Фан-зона в Ростове-на-Дону: болеют от мала до велика.





















21:12





Ну как же так? Наша надежда жила всего 11 минут! Россия уже пропустила. После навеса удачно поборолся Рамос, но гол записали на Игнашевича, которому мяч попал в пятку.

















21:08





А вот как смотрят футбол в Красноярске: фан-зон в городе нет, кроме кинотеатра, и болельщики расположились в парке Троя на бывшем фонтане.

















21:07





Пока мы в глухой обороне, но иногда получается проводить быстрые контратаки. В этой ситуации очень важно максимально реализовать те моменты, которые у нас будут.









21:04





Первый угловой в исполнении сборной России. Самедов навесил в штрафную, но далековато. Никто из наших не смог замкнуть передачу.





21:03





Большинство наших читателей ставят на победу Испании. Сложно спорить с таким очевидным прогнозом.









21:01





Пока мячом больше владеют испанцы. Все наши игроки на своей половине поля.





21:00





Прозвучал стартовый свисток!









20:57





Сложно спорить с этим тезисом!









20:56





Сегодня на трибуне — король Испании Филипп VI (он в кадр не попал) и премьер России Дмитрий Медведев.





Рядом с Медведевым сидит президент FIFA Джанни Инфантино









20:54





В «Лужниках» звучат гимны стран. Судя по всему, на трибунах много испанцев, так как слышно их пение.









20:51





Фан-зона на Михайловской набережной Новосибирска тоже полна











20:50





Сегодня наши читатели очень активны! И это здорово. Вот ещё фотография из «Лужников» от Александра.









20:39





В «Лужниках» сейчас праздничная атмосфера! Посмотрите на короткое видео от нашего читателя Максима.









20:38





Прямая трансляция из фан-зоны в Екатеринбурге:









20:28





Состав сегодня у нашей команды, конечно, оборонительный. Очевидно, что Россия делает ставку на защиту, надеясь на быстрые контратаки.

















20:24





Тренера сборной России Станислава Черчесова попросили вспомнить про матчи с испанцами на Евро-2008, где мы дважды им уступили.





— И тогда, и сейчас испанцы являлись фаворитами, но, как говорят в России, не боги горшки обжигают. Это тот рецепт, который вы хотели услышать. Фернандо (Йерро. — Прим. ред.) я помню, он был великолепным игроком, а сейчас — великолепный руководитель. Сейчас другие «Лужники», другая погода. Но нам удалось сделать то, во что никто не верил. У нас есть шанс это повторить.







20:22





В фан-зоне Нижнего Новгорода уже переаншлаг.





— Вся Покровка в цветах российского флага, болельщики спешат в нижегородскую фан-зону на площади Минина и Пожарского, — сообщает корреспондент из Нижнего Новгорода. — Сегодня людей намного больше, чем обычно на матчах сборной России. Большая очередь образовалась при входе на Фанфест, а люди все подходят и подходят.













20:18





Наша читательница Наташа присылает фотографии из «Лужников». Арена уже практически заполнена, а сборная России вышла на разминку.













20:13





Смешная шутка, но, надеемся, что такого счёта все же не будет :)









20:04





В Екатеринбурге на входе в фан-зону собрались большие очереди. Те, кому уже удалось попасть внутрь, слушают местную группу «Курара».









20:03





Уже известны составы команд. Черчесов предпочёл выпустить с первых минут Дзюбу, а не Смолова.









20:01





Здравствуйте, дорогие друзья! У нас есть час до старта матча, а потому давайте проголосуем.





Как завершится основное время матча сборных России и Испании?

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