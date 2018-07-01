Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией
Дзюба реализовал пенальти!
Сегодня сборная России проведёт свой главный матч на домашнем чемпионате мира по футболу. Наша команда сразится с Испанией в 1/8 финала. Мы будем вести репортажи из фан-зон по всей стране и рассказывать о ходе поединка в «Лужниках». Если вы находитесь на стадионе, то присылайте свои фото и видео в WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704–57–70.
Пока без опасных моментов, но мячом владеют только испанцы.
Головин рвался к воротам, но не устоял на ногах.
Третья замена — Дзюбу поменял Смолов. Федя давай!
Вместо Самедова на поле выходит Черышев. Может, эта замена поможет нам увеличить время владения мячом?
Лучшие российские хоккеисты тоже в «Лужниках», но на вип-трибуне.
Ростовский болельщик выражает всю гамму эмоций от этого матча.
Несколько кадров из фан-зоны Екатеринбурга. Кстати, в городе остались мексиканцы, которые здесь играли со шведами. В сегодняшнем матче они поддерживают Россию.
Болельщики запускали волну в поддержку сборной.
В одном из баров города мексиканцы болеют за сборную России.
Вновь мы наблюдаем ту же картину, что и в первом тайме: испанцы зажали россиян на их половине поля, а у нас никак не получается провести хоть какую-то атаку.
А вот и видео, как радовалась Светлана Медведева.
Второй тайм стратовал. Уже в перерыве Черчесов сделал замену — на поле вышел Гранат вместо Жиркова. Тревожно.
Несколько фото из фан-зоны перед Театром драмы в Архангельске: на улице не жарко, но народ это не смущает.
Смотрите, как радовались забитому голу в фан-зоне Ростова-на-Дону.
Уф! После первого тайма ничья. И это замечательно!
Две минуты добавил судья. Скорей бы они закончились - надо перевести дыхание.
Вы видели, как радовалась Светлана Медведева? Если бы мы были с ней рядом, то обязательно обнялись бы! Ура!!!!!!!!!!!!!!!!
ДЗЮЮЮЮЮЮЮБААААААААААА!!!!
ПЕНАЛЬТИ в ворота сборной Испании!!!
Головин прицельно бил в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой.
Не весел премьер Дмитрий Медведев. И мы его понимаем. Хорошо, что он хотя бы не спит.
Пока Россия не провела ни одной опасной атаки.
Любопытный факт: автогол Игнашевича стал вторым для нашей команды на ЧМ-2018 (первый был в матче с Уругваем). Два гола в свои ворота на одном турнире забивала только сборная Болгарии на чемпионате мира в 1966 году.
В середине тайма наши получили право на штрафной, но Самедов навесил откровенно плохо.
В Самаре фанаты болеют не щадя спины! Настоящих поклонников футбола и нашей сборной не испугала даже 34-градусная жара.
Вот тот самый момент, когда мяч попал в пятку Игнашевичу.
Сейчас главное не сломаться! Шансы отыграться ещё будут, но надо не пропустить второй мяч!
Фан-зона в Ростове-на-Дону: болеют от мала до велика.
Ну как же так? Наша надежда жила всего 11 минут! Россия уже пропустила. После навеса удачно поборолся Рамос, но гол записали на Игнашевича, которому мяч попал в пятку.
А вот как смотрят футбол в Красноярске: фан-зон в городе нет, кроме кинотеатра, и болельщики расположились в парке Троя на бывшем фонтане.
Пока мы в глухой обороне, но иногда получается проводить быстрые контратаки. В этой ситуации очень важно максимально реализовать те моменты, которые у нас будут.
Первый угловой в исполнении сборной России. Самедов навесил в штрафную, но далековато. Никто из наших не смог замкнуть передачу.
Большинство наших читателей ставят на победу Испании. Сложно спорить с таким очевидным прогнозом.
Пока мячом больше владеют испанцы. Все наши игроки на своей половине поля.
Прозвучал стартовый свисток!
Сложно спорить с этим тезисом!
Сегодня на трибуне — король Испании Филипп VI (он в кадр не попал) и премьер России Дмитрий Медведев.
В «Лужниках» звучат гимны стран. Судя по всему, на трибунах много испанцев, так как слышно их пение.
Фан-зона на Михайловской набережной Новосибирска тоже полна
Сегодня наши читатели очень активны! И это здорово. Вот ещё фотография из «Лужников» от Александра.
В «Лужниках» сейчас праздничная атмосфера! Посмотрите на короткое видео от нашего читателя Максима.
Прямая трансляция из фан-зоны в Екатеринбурге:
Состав сегодня у нашей команды, конечно, оборонительный. Очевидно, что Россия делает ставку на защиту, надеясь на быстрые контратаки.
Тренера сборной России Станислава Черчесова попросили вспомнить про матчи с испанцами на Евро-2008, где мы дважды им уступили.
— И тогда, и сейчас испанцы являлись фаворитами, но, как говорят в России, не боги горшки обжигают. Это тот рецепт, который вы хотели услышать. Фернандо (Йерро. — Прим. ред.) я помню, он был великолепным игроком, а сейчас — великолепный руководитель. Сейчас другие «Лужники», другая погода. Но нам удалось сделать то, во что никто не верил. У нас есть шанс это повторить.
В фан-зоне Нижнего Новгорода уже переаншлаг.
— Вся Покровка в цветах российского флага, болельщики спешат в нижегородскую фан-зону на площади Минина и Пожарского, — сообщает корреспондент из Нижнего Новгорода. — Сегодня людей намного больше, чем обычно на матчах сборной России. Большая очередь образовалась при входе на Фанфест, а люди все подходят и подходят.
Наша читательница Наташа присылает фотографии из «Лужников». Арена уже практически заполнена, а сборная России вышла на разминку.
Смешная шутка, но, надеемся, что такого счёта все же не будет :)
В Екатеринбурге на входе в фан-зону собрались большие очереди. Те, кому уже удалось попасть внутрь, слушают местную группу «Курара».
Уже известны составы команд. Черчесов предпочёл выпустить с первых минут Дзюбу, а не Смолова.
Здравствуйте, дорогие друзья! У нас есть час до старта матча, а потому давайте проголосуем.
Как завершится основное время матча сборных России и Испании?
- Победой России
- Вничью
- Победой Испании
Фото: teamrussia, eurosport_ru / twitter.com, Александр ОЩЕПКОВ, fifa.com, Максим МЕЛЬНИКОВ, Александр КУЗЬМИН, Алексей НОГИНСКИЙ, Елизавета БЕЛОВА; Максим ВОРОБЬЁВ, Дмитрий ЕМЕЛЬЯНОВ