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Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией

Дзюба реализовал пенальти!

Трансляция обновляется

Сегодня сборная России проведёт свой главный матч на домашнем чемпионате мира по футболу. Наша команда сразится с Испанией в 1/8 финала. Мы будем вести репортажи из фан-зон по всей стране и рассказывать о ходе поединка в «Лужниках». Если вы находитесь на стадионе, то присылайте свои фото и видео в WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704–57–70.



Пока без опасных моментов, но мячом владеют только испанцы. 



Головин рвался к воротам, но не устоял на ногах. 




Третья замена — Дзюбу поменял Смолов. Федя давай! 




Вместо Самедова на поле выходит Черышев. Может, эта замена поможет нам увеличить время владения мячом? 


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией




Лучшие российские хоккеисты тоже в «Лужниках», но на вип-трибуне. 


Только победа!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺

Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial)



Ростовский болельщик выражает всю гамму эмоций от этого матча. 


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией



Несколько кадров из фан-зоны Екатеринбурга. Кстати, в городе остались мексиканцы, которые здесь играли со шведами. В сегодняшнем матче они поддерживают Россию. 


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией


Болельщики запускали волну в поддержку сборной. 


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией


В одном из баров города мексиканцы болеют за сборную России. 

Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией



Вновь мы наблюдаем ту же картину, что и в первом тайме: испанцы зажали россиян на их половине поля, а у нас никак не получается провести хоть какую-то атаку. 


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией



А вот и видео, как радовалась Светлана Медведева. 




Второй тайм стратовал. Уже в перерыве Черчесов сделал замену — на поле вышел Гранат вместо Жиркова. Тревожно. 


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией



Несколько фото из фан-зоны перед Театром драмы в Архангельске: на улице не жарко, но народ это не смущает. 


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией


Знаменитый на весь Архангельск Древарк
Знаменитый на весь Архангельск Древарк


Парни в желтом — это местный хоккейный клуб «Водник»
Парни в желтом — это местный хоккейный клуб «Водник»



Смотрите, как радовались забитому голу в фан-зоне Ростова-на-Дону. 


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией



Уф! После первого тайма ничья. И это замечательно! 




Две минуты добавил судья. Скорей бы они закончились - надо перевести дыхание. 




Вы видели, как радовалась Светлана Медведева? Если бы мы были с ней рядом, то обязательно обнялись бы! Ура!!!!!!!!!!!!!!!! 



ДЗЮЮЮЮЮЮЮБААААААААААА!!!!



Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией



ПЕНАЛЬТИ в ворота сборной Испании!!!


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией


Карточка для Пике 
Карточка для Пике 



Головин прицельно бил в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой. 



Не весел премьер Дмитрий Медведев. И мы его понимаем. Хорошо, что он хотя бы не спит. 


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией



Пока Россия не провела ни одной опасной атаки. 




Любопытный факт: автогол Игнашевича стал вторым для нашей команды на ЧМ-2018 (первый был в матче с Уругваем). Два гола в свои ворота на одном турнире забивала только сборная Болгарии на чемпионате мира в 1966 году.


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией



В середине тайма наши получили право на штрафной, но Самедов навесил откровенно плохо. 



В Самаре фанаты болеют не щадя спины! Настоящих поклонников футбола и нашей сборной не испугала даже 34-градусная жара.


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией



Вот тот самый момент, когда мяч попал в пятку Игнашевичу. 


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией



Сейчас главное не сломаться! Шансы отыграться ещё будут, но надо не пропустить второй мяч! 



Фан-зона в Ростове-на-Дону: болеют от мала до велика.


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией



Ну как же так? Наша надежда жила всего 11 минут! Россия уже пропустила. После навеса удачно поборолся Рамос, но гол записали на Игнашевича, которому мяч попал в пятку.



Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией




А вот как смотрят футбол в Красноярске: фан-зон в городе нет, кроме кинотеатра, и болельщики расположились в парке Троя на бывшем фонтане.


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией



Пока мы в глухой обороне, но иногда получается проводить быстрые контратаки. В этой ситуации очень важно максимально реализовать те моменты, которые у нас будут. 


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией



Первый угловой в исполнении сборной России. Самедов навесил в штрафную, но далековато. Никто из наших не смог замкнуть передачу. 



Большинство наших читателей ставят на победу Испании. Сложно спорить с таким очевидным прогнозом. 


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией



Пока мячом больше владеют испанцы. Все наши игроки на своей половине поля. 



Прозвучал стартовый свисток! 




Сложно спорить с этим тезисом! 


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией



Сегодня на трибуне — король Испании Филипп VI (он в кадр не попал) и премьер России Дмитрий Медведев. 


Рядом с Медведевым сидит президент FIFA Джанни Инфантино
Рядом с Медведевым сидит президент FIFA Джанни Инфантино




В «Лужниках» звучат гимны стран. Судя по всему, на трибунах много испанцев, так как слышно их пение. 


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией



Фан-зона на Михайловской набережной Новосибирска тоже полна


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией



Сегодня наши читатели очень активны! И это здорово. Вот ещё фотография из «Лужников» от Александра.


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией



В «Лужниках» сейчас праздничная атмосфера! Посмотрите на короткое видео от нашего читателя Максима. 




Прямая трансляция из фан-зоны в Екатеринбурге: 




Состав сегодня у нашей команды, конечно, оборонительный. Очевидно, что Россия делает ставку на защиту, надеясь на быстрые контратаки.


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией




Тренера сборной России Станислава Черчесова попросили вспомнить про матчи с испанцами на Евро-2008, где мы дважды им уступили. 


— И тогда, и сейчас испанцы являлись фаворитами, но, как говорят в России, не боги горшки обжигают. Это тот рецепт, который вы хотели услышать. Фернандо (Йерро. — Прим. ред.) я помню, он был великолепным игроком, а сейчас — великолепный руководитель. Сейчас другие «Лужники», другая погода. Но нам удалось сделать то, во что никто не верил. У нас есть шанс это повторить.



В фан-зоне Нижнего Новгорода уже переаншлаг.


— Вся Покровка в цветах российского флага, болельщики спешат в нижегородскую фан-зону на площади Минина и Пожарского, — сообщает корреспондент из Нижнего Новгорода. — Сегодня людей намного больше, чем обычно на матчах сборной России. Большая очередь образовалась при входе на Фанфест, а люди все подходят и подходят.


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией



Наша читательница Наташа присылает фотографии из «Лужников». Арена уже практически заполнена, а сборная России вышла на разминку. 


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией



Смешная шутка, но, надеемся, что такого счёта все же не будет :)


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией



В Екатеринбурге на входе в фан-зону собрались большие очереди. Те, кому уже удалось попасть внутрь, слушают местную группу «Курара».




Уже известны составы команд. Черчесов предпочёл выпустить с первых минут Дзюбу, а не Смолова. 


Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией



Здравствуйте, дорогие друзья! У нас есть час до старта матча, а потому давайте проголосуем.


Как завершится основное время матча сборных России и Испании? 

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса.
  • Победой России
  • Вничью
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