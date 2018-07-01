Огромная лужа на Родниках залила дорогу, заглохшие машины пришлось вытягивать пожарным

Скопившаяся в низине дождевая вода преградила движение по улице Мясниковой (рядом с ТЦ «Голден парк»). Часть машин, которые рискнули форсировать неожиданную водную преграду, пришлось вытягивать тросом.


Огромная лужа на Родниках залила дорогу, заглохшие машины пришлось вытягивать пожарным


О том, что на улице Мясниковой образовалась огромная лужа, НГС сообщили читатели. По словам очевидца, который представился как Игорь, несколько машин заглохли посреди воды и их пришлось вытягивать из водной западни автомобилям с большей проходимостью. Honda Odissey, например, пришёл на помощь пожарный расчет.


Огромная лужа на Родниках залила дорогу, заглохшие машины пришлось вытягивать пожарным


Очевидца Ирина Белова рассказала, что ей пришлось объезжать водную преграду по другим улицам.


Огромная лужа на Родниках залила дорогу, заглохшие машины пришлось вытягивать пожарным


Подобные проблемы на дорогах возникают в Новосибирске регулярно — стоит пройти сильному дождю. Так, вчера под воду ушёл кусок улицы Дачная. 

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