Огромная лужа на Родниках залила дорогу, заглохшие машины пришлось вытягивать пожарным

Скопившаяся в низине дождевая вода преградила движение по улице Мясниковой (рядом с ТЦ «Голден парк»). Часть машин, которые рискнули форсировать неожиданную водную преграду, пришлось вытягивать тросом.











О том, что на улице Мясниковой образовалась огромная лужа, НГС сообщили читатели. По словам очевидца, который представился как Игорь, несколько машин заглохли посреди воды и их пришлось вытягивать из водной западни автомобилям с большей проходимостью. Honda Odissey, например, пришёл на помощь пожарный расчет.











Очевидца Ирина Белова рассказала, что ей пришлось объезжать водную преграду по другим улицам.











Подобные проблемы на дорогах возникают в Новосибирске регулярно — стоит пройти сильному дождю. Так, вчера под воду ушёл кусок улицы Дачная.