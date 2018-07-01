На месте суши-бара на Ленина откроется китайское бистро с паровыми булочками и димсамами

Компания Вячеслава Яковлева (Twiggy, «Джек Лондон», «Мамин Сибиряк») откроет на улице Ленина заведение под названием «Димсам бао». Это уже второй проект ресторатора в направлении паназиатской кухни.











«Димсам бао» займет часть помещения закрывшегося этой весной японского кафе «Суши Терра» на первом этаже гостиницы «Центральная». В зале уже начат ремонт, на окнах появились рекламные щиты, анонсирующие новый проект.







Как рассказал Яковлев, главными блюдами в новом заведении будут сэндвичи на основе китайских паровых булочек бао и маленькие закуски димсамы (обычно это паровые пельмени с разными начинками).







«Мы привезли из Китая хорошего повара, так что еда должна быть на уровне», — обещает ресторатор.







И бао-сэндвичи и димсамы уже можно встретить в новосибирских заведениях. Так, оба блюда подают, например, в открывшемся в прошлом году ресторане Shifu.





Публикация от SHIFU • китайская кухня (@shifu.resto) 13 Июн 2018 в 4:46 PDT





Для Яковлева это уже второй проект с паназиатской кухней. Первый — вьетнамская закусочная Kung Pho — заработал в конце прошлого года. По словам ресторатора, «Димсам бао» будет работать примерно в той же ценовой нише. Основное блюдо — порция супа с лапшой и мясом — там стоит 150 рублей.







«Димсам бао» — уже третий известный арендатор помещения, которое освободила «Суши Терра». Ранее руководитель компании «Конквест» Олег Ионко рассказывал, что собирается открыть здесь первую точку новой концепции своей компании «Слово плову» (среднеазиатский фастфуд). Кроме того, здесь же должна появиться еще одна кофейня новосибирской сети Shurubor.