На Красном проспекте закрывается магазин под известным названием

Магазин алкогольных напитков «Под строкой» прекращает свою работу. Это последний осколок одноименного универсама, который некогда был одним из самых популярных продовольственных магазинов Новосибирска.







Перед закрытием магазин устроил распродажу, но, видимо, размер скидок оказался недостаточным, чтобы вызвать ажиотаж покупателей





Информацию о том, что «Под строкой» закрывается, НГС подтвердили в магазине, сообщив, что он работает до 1 августа.







Нынешний магазин — последнее, что осталось от некогда популярного универсама





Сейчас в «Под строкой» идет распродажа товарных остатков. Впрочем, ажиотажа по этому поводу в магазине не наблюдается. Корреспондент НГС был в магазине дважды за последние дни и оба раза оказался там единственным посетителем.







Универсам работал здесь еще в советское время и закрылся в 2008 году





Название «Под строкой» алкогольный бутик унаследовал от одноименного продовольственного магазина — одного из первых крупных частных универсамов города. Что же касается самого универсама, то магазин здесь так прозвали еще в советские времена, поскольку на крыше дома, в котором он располагался, было размещено световое панно с бегущей строкой. Во времена СССР с её помощью транслировались лозунги, а потом она использовалась для рекламы.







Универсам «Под строкой» прекратил существование в 2008 году, когда на его месте открылся магазин косметики и парфюмерии. По данным системы «Контур.Фокус», ООО «Люкс», которое сейчас управляет магазином с таким названием, принадлежит предпринимателям Анне Васильевой и Игорю Фёдорову.







Это не единственное закрытие предприятия с историей в последнее время. Так 30 июня прекратило работу кафе «Домашние пельмени» на улице Советской, открытое ещё в начале 90-х годов. Вообще же с начала года в Новосибирске закрылись уже больше десяти заметных заведений.