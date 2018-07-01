Владельцы Ruby и Sparks открыли первое заведение без алкоголя

Кофейня Teahupoo начала работать в новосибирском Академгородке. Заведение открыла компания Friends Orchestra (Ruby, Sparks, The Chops).


Кофейня расположилась по соседству с работающими здесь давно уже бургерной Spot and Choo`s и баром Hiki
Кофейня расположилась по соседству с работающими здесь давно уже бургерной Spot and Choo`s и баром Hiki



Кофейня расположилась на первом этаже здания гостиницы «Золотая долина» со стороны улицы Цветной проезд. Там же уже работает Hiki Bar(так же принадлежит Friends Orchestra) и кафе Sparks.


Название кофейни, как пояснил создатель и совладелец Friends Orchestra Владислав Мусиенко, это имя деревни на Таити и одновременно название одного из типов волн у сёрфингистов.


«Это наше первое неалкогольное заведение», - заметил ресторатор




Кофейня имеет два уровня, на первом расположена стойка бариста. В меню базовые кофейные напитки. Особенностью кофейни должен стать так же широкий выбор чаев на алтайских травах.




Верхняя зона Академгородка в последнее время всё активнее осваивается рестораторами. Тем не менее, в пятиминутной шаговой доступности от Teahupoo работает четыре кофейни: Shurubor «Восток Запад», Mr. Cup и Traveler`s Coffee. Кроме того, в этом районе работают точки сетей Kuzina и «Академия кофе».


Конец этой недели богат на «кофейные» открытия. В пятницу вечером на улице Ленина начала работать вторая точка новой сети кофеен Coffee Collective. 

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