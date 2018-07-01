Владельцы Ruby и Sparks открыли первое заведение без алкоголя
Кофейня Teahupoo начала работать в новосибирском Академгородке. Заведение открыла компания Friends Orchestra (Ruby, Sparks, The Chops).
Кофейня расположилась на первом этаже здания гостиницы «Золотая долина» со стороны улицы Цветной проезд. Там же уже работает Hiki Bar(так же принадлежит Friends Orchestra) и кафе Sparks.
Название кофейни, как пояснил создатель и совладелец Friends Orchestra Владислав Мусиенко, это имя деревни на Таити и одновременно название одного из типов волн у сёрфингистов.
«Это наше первое неалкогольное заведение», - заметил ресторатор
Кофейня имеет два уровня, на первом расположена стойка бариста. В меню базовые кофейные напитки. Особенностью кофейни должен стать так же широкий выбор чаев на алтайских травах.
Верхняя зона Академгородка в последнее время всё активнее осваивается рестораторами. Тем не менее, в пятиминутной шаговой доступности от Teahupoo работает четыре кофейни: Shurubor «Восток Запад», Mr. Cup и Traveler`s Coffee. Кроме того, в этом районе работают точки сетей Kuzina и «Академия кофе».
Конец этой недели богат на «кофейные» открытия. В пятницу вечером на улице Ленина начала работать вторая точка новой сети кофеен Coffee Collective.
Стас Соколов
Фото предоставлено Владиславом Мусиенко