Владельцы Ruby и Sparks открыли первое заведение без алкоголя

Кофейня Teahupoo начала работать в новосибирском Академгородке. Заведение открыла компания Friends Orchestra (Ruby, Sparks, The Chops).







Кофейня расположилась по соседству с работающими здесь давно уже бургерной Spot and Choo`s и баром Hiki









Кофейня расположилась на первом этаже здания гостиницы «Золотая долина» со стороны улицы Цветной проезд. Там же уже работает Hiki Bar(так же принадлежит Friends Orchestra) и кафе Sparks.







Название кофейни, как пояснил создатель и совладелец Friends Orchestra Владислав Мусиенко, это имя деревни на Таити и одновременно название одного из типов волн у сёрфингистов.







«Это наше первое неалкогольное заведение», - заметил ресторатор







Публикация от Friends Orchestra (@friends_orchestra) 28 Июн 2018 в 4:43 PDT









Кофейня имеет два уровня, на первом расположена стойка бариста. В меню базовые кофейные напитки. Особенностью кофейни должен стать так же широкий выбор чаев на алтайских травах.







Публикация от MARIE ❤ (@marie_riga) 29 Июн 2018 в 3:34 PDT









Верхняя зона Академгородка в последнее время всё активнее осваивается рестораторами. Тем не менее, в пятиминутной шаговой доступности от Teahupoo работает четыре кофейни: Shurubor «Восток Запад», Mr. Cup и Traveler`s Coffee. Кроме того, в этом районе работают точки сетей Kuzina и «Академия кофе».







Конец этой недели богат на «кофейные» открытия. В пятницу вечером на улице Ленина начала работать вторая точка новой сети кофеен Coffee Collective.