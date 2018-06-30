Mitsubishi выкинуло на обочину после ДТП на Большевистской: пострадали две женщины

На месте аварии работали спасатели и врачи скорой помощи
На месте аварии работали спасатели и врачи скорой помощи

Днём 30 июня на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобили Mitsubishi и Nissan — в аварии пострадали две женщины.


ДТП произошло около 13:00 недалеко от остановки «Храм Михаила Архангела».


«Сообщение о ДТП поступило на телефон оперативного дежурного МАСС в 13:10. Столкновение двух автомобилей марки "Митсубиси Лансер" и "Ниссан Навара" произошло возле АЗС в районе пересечения с ул. Днепрогэсовская. На место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей, который уже через 5 минут был на месте и приступил к ликвидации последствий ДТП. Была проведена стабилизация транспортных средств, обеспечена их противопожарная безопасность», — сообщается на официальной странице МАСС в соцсети «ВКонтакте».


По информации спасателей, в аварии пострадали две женщины: им оказали первую медицинскую помощь и передали врачам скорой помощи.


Видео с официальной группы МАСС в соцсети «ВКонтакте»


«Я ехал в сторону центра. Остановился на светофоре. <…> Перед поворотом на улицу Днепрогэсовскую увидел, что со стороны автосалона BMW в прямом направлении движется Mitsubishi. В это же время со стороны центра двигался пикап ("Ниссан" — А.С.), который допустил столкновение с седаном. После удара седан развернуло и выбросило на обочину. Всё произошло довольно быстро, поэтому не могу точно сказать, собирался ли "Митсубиси" повернуть или проехать прямо», — рассказал корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидец аварии Алексей.


Днём 29 июня в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись «Тойота» и «Хонда»: одна машина легла на бок, у другой оторвало бампер.

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