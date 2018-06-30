Ни пройти ни проехать: улица Дачная ушла под воду из-за дождя

Улицу затопило во время дождя

Днём 30 июня из-за дождя затопило улицу Дачная в Заельцовском районе Новосибирска — по словам местных жителей, потопы на этом месте случаются регулярно.







Видео с затопленной улицы в редакцию НГС прислала читательница во второй половине дня.





«Вода поднимается каждый раз во время ливня. Образуется прямо река. Я тут живу второй год. В прошлом году такая же была ситуация. Периодически дорогу ремонтируют, есть и ливневые стоки. Но, видимо, они не справляются», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Евгения.





По словам девушки, вода не топит жилые дома, которые стоят неподалёку.





«Проезжая часть находится в низине, а жилые дома стоят на возвышении. Тут были очень сложные ямы <…>, машины нередко в них проваливались. Да и сейчас они [машины] часто проезжают по тротуарам, видимо, боятся», — резюмировала Евгения.





Потоп на улице случается регулярно





Вечером 10 июня в Новосибирске прошли летние ливневые дожди с грозами. По улицам города потекли реки: пешеходы переходили дороги по колено в воде, а автомобили подобно катерам бороздили потоки.

