Ни пройти ни проехать: улица Дачная ушла под воду из-за дождя
Днём 30 июня из-за дождя затопило улицу Дачная в Заельцовском районе Новосибирска — по словам местных жителей, потопы на этом месте случаются регулярно.
Видео с затопленной улицы в редакцию НГС прислала читательница во второй половине дня.
«Вода поднимается каждый раз во время ливня. Образуется прямо река. Я тут живу второй год. В прошлом году такая же была ситуация. Периодически дорогу ремонтируют, есть и ливневые стоки. Но, видимо, они не справляются», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Евгения.
По словам девушки, вода не топит жилые дома, которые стоят неподалёку.
«Проезжая часть находится в низине, а жилые дома стоят на возвышении. Тут были очень сложные ямы <…>, машины нередко в них проваливались. Да и сейчас они [машины] часто проезжают по тротуарам, видимо, боятся», — резюмировала Евгения.
Вечером 10 июня в Новосибирске прошли летние ливневые дожди с грозами. По улицам города потекли реки: пешеходы переходили дороги по колено в воде, а автомобили подобно катерам бороздили потоки.
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Александр Сильченко
Фото и видео предоставлены читателями