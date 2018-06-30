Ни пройти ни проехать: улица Дачная ушла под воду из-за дождя

Улицу затопило во время дождя
Улицу затопило во время дождя

Днём 30 июня из-за дождя затопило улицу Дачная в Заельцовском районе Новосибирска — по словам местных жителей, потопы на этом месте случаются регулярно.


Видео с затопленной улицы в редакцию НГС прислала читательница во второй половине дня.


«Вода поднимается каждый раз во время ливня. Образуется прямо река. Я тут живу второй год. В прошлом году такая же была ситуация. Периодически дорогу ремонтируют, есть и ливневые стоки. Но, видимо, они не справляются», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Евгения.


По словам девушки, вода не топит жилые дома, которые стоят неподалёку.


«Проезжая часть находится в низине, а жилые дома стоят на возвышении. Тут были очень сложные ямы <…>, машины нередко в них проваливались. Да и сейчас они [машины] часто проезжают по тротуарам, видимо, боятся», — резюмировала Евгения.


Потоп на улице случается регулярно


Вечером 10 июня в Новосибирске прошли летние ливневые дожди с грозами. По улицам города потекли реки: пешеходы переходили дороги по колено в воде, а автомобили подобно катерам бороздили потоки.

Прочтений: 7712
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (49)49
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено