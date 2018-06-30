Пропавшего в Ине мужчину нашли мертвым
Днём 29 июня спасатели нашли тело мужчины, который пропал на реке Иня у моста в селе Новолуговое в Первомайском районе Новосибирска.
«Нашли ниже по течению, не сильно далеко. Искали двумя способами: направляли катер, который заходил вверх по течению Иня со стороны Оби, и водолазы искали. Во время поисков к нам поступила информация, что что-то похожее плывёт по течению. На место оперативно выдвинулся катер, экипаж которого и обнаружил тело», — сообщил корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.
Мужчину искали с четверга. 28 июня около 14:00 на телефон Муниципальной аварийно-спасательной службы позвонила женщина. Она рассказала, что недалеко от моста в посёлке Новолуговое пропал мужчина.
Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду после выпитого.
На прошлой неделе МЧС выпустило предупреждение, в котором попросило новосибирцев не купаться во время гроз — в такую погоду высока вероятность удара молнии в человека.
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Александр Сильченко
Фото Алёны Истоминой