Пропавшего в Ине мужчину нашли мертвым

Мужчина пропал днём 28 июня во время купания  
Мужчина пропал днём 28 июня во время купания  

Днём 29 июня спасатели нашли тело мужчины, который пропал на реке Иня у моста в селе Новолуговое в Первомайском районе Новосибирска.


«Нашли ниже по течению, не сильно далеко. Искали двумя способами: направляли катер, который заходил вверх по течению Иня со стороны Оби, и водолазы искали. Во время поисков к нам поступила информация, что что-то похожее плывёт по течению. На место оперативно выдвинулся катер, экипаж которого и обнаружил тело», — сообщил корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.


Мужчину искали с четверга. 28 июня около 14:00 на телефон Муниципальной аварийно-спасательной службы позвонила женщина. Она рассказала, что недалеко от моста в посёлке Новолуговое пропал мужчина.


Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду после выпитого.


На прошлой неделе МЧС выпустило предупреждение, в котором попросило новосибирцев не купаться во время гроз — в такую погоду высока вероятность удара молнии в человека.

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