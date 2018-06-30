Пропавшего в Ине мужчину нашли мертвым

Мужчина пропал днём 28 июня во время купания

Днём 29 июня спасатели нашли тело мужчины, который пропал на реке Иня у моста в селе Новолуговое в Первомайском районе Новосибирска.







«Нашли ниже по течению, не сильно далеко. Искали двумя способами: направляли катер, который заходил вверх по течению Иня со стороны Оби, и водолазы искали. Во время поисков к нам поступила информация, что что-то похожее плывёт по течению. На место оперативно выдвинулся катер, экипаж которого и обнаружил тело», — сообщил корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.





Мужчину искали с четверга. 28 июня около 14:00 на телефон Муниципальной аварийно-спасательной службы позвонила женщина. Она рассказала, что недалеко от моста в посёлке Новолуговое пропал мужчина.





Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду после выпитого.





На прошлой неделе МЧС выпустило предупреждение, в котором попросило новосибирцев не купаться во время гроз — в такую погоду высока вероятность удара молнии в человека.

