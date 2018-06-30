Из Оби недалеко от Бугринского моста достали окоченевшее тело мужчины

Тело обнаружили сотрудники ГИМС МЧС во время патрулирования

Вечером 29 июня новосибирские спасатели достали из Оби мёртвого мужчину — следователи завели уголовное дело.







Окоченевшее тело обнаружили сотрудники ГИМС МЧС во время патрулирования вечером 29 июня.





«Сотрудники ГИМС МЧС, занимаясь патрулированием во время дежурства на катере, обнаружили, что по реке плывёт труп. Они начали его сопровождать и позвонили в Центр управления кризисными ситуациями, чтобы спасатели помогли им транспортировать труп к берегу для передачи сотрудникам полиции», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.





В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что не располагают информацией о случившемся. «Обратитесь в Следственный комитет», — коротко сказали в пресс-службе ведомства.





В следственном управлении СКР по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.





«По факту обнаружения тела мужчины в реке Обь в районе Бугринского моста возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 105 УК РФ (убийство. — А.С.). Личность мужчины установлена, следователями проводятся следственные действия», — сообщили в пресс-службе ведомства.





На прошлой неделе в Новосибирске спасатели нашли тело мужчины, который пропал сутками ранее на пляже возле Димитровского моста. Они достали труп из Оби в районе пескобазы.