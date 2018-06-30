Новосибирским военным врачам дали новые машины
Военные врачи Центрального военного округа, дислоцированные в Новосибирской области, получили новые автоперевязочные комплексы «АП-2».
Основой для новых автоперевязочных служит автомобильная база ГАЗ-66 с повышенной проходимостью.
«Автоперевязочная АП-2 предназначена для оказания хирургической помощи больным, требующим неотложных мероприятий первой врачебной помощи — остановки наружного кровотечения, переливания крови, устранения асфиксии, обработки ран», — рассказали в пресс-службе ЦВО.
Кроме того, по информации пресс-службы Центрального военного округа, в новых машинах можно проводить и хирургические операции.
В апреле отряды спецназа Центрального военного округа получили новые бронеавтомобили «Тайфун-К»: в новосибирские части привезли восемь новых машин.
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Александр Сильченко
Фото structure.mil.ru