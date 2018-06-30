В ночь на понедельник по Новосибирску пустят автобусы для болельщиков (расписание)
Мэрия Новосибирска сообщила о запуске дополнительных автобусных рейсов в ночь на 2 июля.
Автобусы увезут с Михайловской набережной зрителей, которые собираются смотреть трансляцию футбольного матча с участием сборной России в специальной фан-зоне, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что уехать с набережной можно будет на автобусах
«Подвижной состав будет ожидать пассажиров на остановочном пункте "Станция метро «Речной вокзал»" 1 июля в 23.45», — рассказали в пресс-центре.
Первая футбольная трансляция в фан-зоне на Михайловской набережной состоялась в ночь с 14 на 15 июня — Россия встречалась с Саудовской Аравией. Игра закончилась со счётом 5:0 в пользу российской команды. Как новосибирцы провели время на набережной во время игры можно посмотреть в материале НГС.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова