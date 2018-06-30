В ночь на понедельник по Новосибирску пустят автобусы для болельщиков (расписание)

Для доставки болельщиков запустят четыре дополнительных рейса
Для доставки болельщиков запустят четыре дополнительных рейса

Мэрия Новосибирска сообщила о запуске дополнительных автобусных рейсов в ночь на 2 июля.


Автобусы увезут с Михайловской набережной зрителей, которые собираются смотреть трансляцию футбольного матча с участием сборной России в специальной фан-зоне, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что уехать с набережной можно будет на автобусах № 21 («Речной вокзал» — Инская УМ-3), 36 («Речной вокзал» — Белоусова), 54 («Речной вокзал» — Твардовского) и 68 («Речной вокзал» — Твардовского).


«Подвижной состав будет ожидать пассажиров на остановочном пункте "Станция метро «Речной вокзал»" 1 июля в 23.45», — рассказали в пресс-центре.


Первая футбольная трансляция в фан-зоне на Михайловской набережной состоялась в ночь с 14 на 15 июня — Россия встречалась с Саудовской Аравией. Игра закончилась со счётом 5:0 в пользу российской команды. Как новосибирцы провели время на набережной во время игры можно посмотреть в материале НГС.

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