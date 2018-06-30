ДТП в Октябрьском районе: Land Cruiser столкнулся с мопедом
Вчера днём в Октябрьском районе Новосибирска недалеко от пересечения улиц Кирова и Никитина произошло столкновение мопеда с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado.
В результате ДТП водитель мопеда получил травмы и был госпитализирован.
Вчера НГС также сообщал о ДТП на улице Фрунзе в результате которого одна из машин оказалась лежащей на боку.
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Валерий Иванов
Фото vk.com/ghest_nsk54