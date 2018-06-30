ДТП в Октябрьском районе: Land Cruiser столкнулся с мопедом

Водителя мопеда после ДТП увезла скорая помощь
Водителя мопеда после ДТП увезла скорая помощь

Вчера днём в Октябрьском районе Новосибирска недалеко от пересечения улиц Кирова и Никитина произошло столкновение мопеда с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado.


В результате ДТП водитель мопеда получил травмы и был госпитализирован. 


Вчера НГС также сообщал о ДТП на улице Фрунзе в результате которого одна из машин оказалась лежащей на боку.

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