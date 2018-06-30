Из-за драки посетителей в бар пришлось вызвать четыре наряда полиции и скорую

Полиция приехала по вызову

Сразу четыре полицейских машины приехали вечером 29 июня по вызову к «Бару 113», когда там около полуночи произошёл конфликт между посетителями.







«Один из участников конфликта был задержан полицией. Его оппонент кидался с криками "Ну, давай один на один!" к полицейской машине, пытаясь вытащить обидчика оттуда и снова ему навалять», - поделился впечатлениями один из очевидцев потасовки.







«Гость из нашего бара поконфликтовал с какими-то ещё гостями. Не знаю, что у них там случилось, что-то не поделили. В итоге какая-то потасовка началась и кто-то вызвал полицию. Одному разбили лицо, кто и что – я не знаю. Один человек шумел, ему, наверное, лицо и разбили, я не знаю, почему так много полиции приехало. Просто какая-то потасовка», - рассказала корреспонденту НГС по телефону администратор бара Наталья.







«Всё там нормально. Сработала тревожная (сигнализация), приехали, фейс-контроль. Была небольшая потасовка, всё, человек доставлен в дежурную часть отдела полиции – зачинщика нашли. Мы скорую не вызывали. Вроде все живы здоровы, ничего страшного там нет», - сообщил корреспонденту дежурный Центра Оперативного Управления № 1 Отдела Вневедомственной Охраны УМВД РФ по г. Новосибирску.









