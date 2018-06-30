Из-за драки посетителей в бар пришлось вызвать четыре наряда полиции и скорую

Полиция приехала по вызову
Полиция приехала по вызову

Сразу четыре полицейских машины приехали вечером 29 июня по вызову к «Бару 113», когда там около полуночи произошёл конфликт между посетителями.


«Один из участников конфликта был задержан полицией. Его оппонент кидался с криками "Ну, давай один на один!" к полицейской машине, пытаясь вытащить обидчика оттуда и снова ему навалять», - поделился впечатлениями один из очевидцев потасовки.


«Гость из нашего бара поконфликтовал с какими-то ещё гостями. Не знаю, что у них там случилось, что-то не поделили. В итоге какая-то потасовка началась и кто-то вызвал полицию. Одному разбили лицо, кто и что – я не знаю. Один человек шумел, ему, наверное, лицо и разбили, я не знаю, почему так много полиции приехало. Просто какая-то потасовка», - рассказала корреспонденту НГС по телефону администратор бара Наталья.


«Всё там нормально. Сработала тревожная (сигнализация), приехали, фейс-контроль. Была небольшая потасовка, всё, человек доставлен в дежурную часть отдела полиции – зачинщика нашли. Мы скорую не вызывали. Вроде все живы здоровы, ничего страшного там нет», - сообщил корреспонденту дежурный Центра Оперативного Управления № 1 Отдела Вневедомственной Охраны УМВД РФ по г. Новосибирску.



Прочтений: 909
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено