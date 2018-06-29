Видео: новосибирцы сняли сильную грозу и её последствия в Академгородке

Сегодня вечером около 18:00 Новосибирск снова накрыла гроза. Как сообщают очевидцы, особенно сильно стихия бушевала в Советском районе — в Академгородке выпал град, а улицы затопила дождевая вода.

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Валерий Иванов

Фото Светланы Бахаревой

Видео предоставлено Ольгой Валиевой и Игорем Мальковым