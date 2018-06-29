Видео: новосибирцы сняли сильную грозу и её последствия в Академгородке
Сегодня вечером около 18:00 Новосибирск снова накрыла гроза. Как сообщают очевидцы, особенно сильно стихия бушевала в Советском районе — в Академгородке выпал град, а улицы затопила дождевая вода.
На первом видео хорошо виден масштаб разбушевавшейся стихии.
На втором видео — последствия только что прошедшего ливня.
Сегодня НГС уже сообщал о других последствиях этой бури в Академгородке.
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Валерий Иванов
Фото Светланы Бахаревой
Видео предоставлено Ольгой Валиевой и Игорем Мальковым