Под Новосибирском проходят соревнования юных спасателей и водников

Под Новосибирском проходят соревнования юных спасателей и водников

С 27 июня по 3 июля под Новосибирском проходят межрегиональные соревнования юных спасателей и водников.


В этих соревнованиях участвуют около 300 учащихся из разных областей России. Состязания проводятся по нескольким видам: «Поисково-спасательные работы при чрезвычайных ситуациях техногенного характера», «Комбинированная пожарная эстафета», «Поисково-спасательные работы на акватории».



Юные спасатели 
Юные спасатели 


«Соревнуемся по тем самым направлениям, по которым работают сотрудники МЧС: вытащить человека из завала, из машины и так далее», - рассказал корреспонденту НГС по телефону участник команды Забайкальского края Кирилл Хавренков.


Судейство на этапах осуществляют мастера спорта международного класса и специалисты ГУ МЧС России по Новосибирской области.


Вчера НГС сообщал о работе настоящих спасателей: МАСС начала поиски пропавшего на Ине мужчины.


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