Под Новосибирском проходят соревнования юных спасателей и водников
С 27 июня по 3 июля под Новосибирском проходят межрегиональные соревнования юных спасателей и водников.
В этих соревнованиях участвуют около 300 учащихся из разных областей России. Состязания проводятся по нескольким видам: «Поисково-спасательные работы при чрезвычайных ситуациях техногенного характера», «Комбинированная пожарная эстафета», «Поисково-спасательные работы на акватории».
«Соревнуемся по тем самым направлениям, по которым работают сотрудники МЧС: вытащить человека из завала, из машины и так далее», - рассказал корреспонденту НГС по телефону участник команды Забайкальского края Кирилл Хавренков.
Судейство на этапах осуществляют мастера спорта международного класса и специалисты ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Вчера НГС сообщал о работе настоящих спасателей: МАСС начала поиски пропавшего на Ине мужчины.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.
Валерий Иванов
Фото Кирилла Хавренкова