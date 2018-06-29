Фото: над левым берегом поднялся столб чёрного дыма

Несколько очевидцев сообщили о столбе дыма
Несколько очевидцев сообщили о столбе дыма

Вечером около 21:00 очевидцы сообщили, что в районе ЖК «Ясный берег» поднимается столб чёрного дыма.


Читатели НГС также сообщили по телефону, что дым был замечен недалеко от улицы Комсомольская. «Было сообщение, что мусор горит. Машина выезжала», — подтвердил информацию дежурный ГУ МЧС по телефону.


Недавно НГС сообщал о принятии присяги молодыми сотрудниками МЧС и об открытии памятной доски в честь погибшего коллеги.

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