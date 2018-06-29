Фото: над левым берегом поднялся столб чёрного дыма
Вечером около 21:00 очевидцы сообщили, что в районе ЖК «Ясный берег» поднимается столб чёрного дыма.
Читатели НГС также сообщили по телефону, что дым был замечен недалеко от улицы Комсомольская. «Было сообщение, что мусор горит. Машина выезжала», — подтвердил информацию дежурный ГУ МЧС по телефону.
Недавно НГС сообщал о принятии присяги молодыми сотрудниками МЧС и об открытии памятной доски в честь погибшего коллеги.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.
Валерий Иванов
Фото Александра Агафонова