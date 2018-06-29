Сибирячка нашла на помойке фотографии столетней давности и ищет хозяев

Большинство фотографий 20-х и 30-х годов прошлого века, но есть еще со времен революции
Большинство фотографий 20-х и 30-х годов прошлого века, но есть еще со времен революции

Жительница Новосибирска ищет родственников людей, изображенных на старых фотографиях, которые попали в ее руки совершенно случайно.


«Мы просто шли мимо помойки на улице Планировочная в районе 58 дома, и увидели этот альбом с фотографиями. Часть рассыпанных, часть так, просто взгляд упал. Фотографии очень необычные, зацепили», – рассказала НГС Ирина Бочкарева.

Владелец фотоальбома очень много путешествовал
Владелец фотоальбома очень много путешествовал

По словам женщины, большинство снимков сделаны в 20-30-х годах прошлого века, но есть и фотографии, сделанные в дореволюционное и революционное время.


«Альбом с удивительно сохранившимися фотографиями – качественно сделанные, и видимо, хорошо хранились, потому что выцветшие есть, но очень немного. <…> Человек путешествовал – Барнаул, Красноярск, Колывань, Новосибирск, еще где-то», – рассказала Ирина.

Петр и Александра Пятых, сентябрь 1926 года
Петр и Александра Пятых, сентябрь 1926 года

Сейчас женщина хочет найти потомков людей, которые изображены на снимках. Большинство фотографий приклеено, но на некоторых есть упоминания – например, семейной пары Петра и Александра Пятых. Если Ирина не сможет найти родственников, то отдаст снимки в Краеведческий музей.

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