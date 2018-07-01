Что нас ждёт в июле: бюджетников рассчитают «МИРом», а строителям запретят брать деньги у дольщиков

Дольщики по-прежнему будут вкладываться в стройку на этапе котлована, однако их деньги заберёт банк





В отношениях дольщиков и девелоперов появится третий, больничные и декреты еще в нескольких регионах России отныне будут выплачиваться по новым правилам. А также «МИР», который, наконец, наступит в России для бюджетников, — в нашей свежей подборке.







Банки заберут у строителей деньги дольщиков







Сразу несколько поправок к закону о долевом строительстве вступают в силу с сегодняшнего дня. Во-первых, цена входного билета на рынок долевки повышается: теперь заниматься ею смогут только компании, работающие в строительстве более трёх лет и построившие более 10 тысяч кв. м жилья. Одновременно девелопер сможет заниматься лишь одним проектом (один дом или целый жилой комплекс — значения не имеет), под него он должен открыть счёт в банке, уполномоченном государством.







Договор долевого управления пока остаётся, параллельно с ним вводится проектное финансирование: покупатели будут отдавать свои деньги в банк, который оставит их на счёте-эскроу, а застройщику выдаст кредит. Суть счетов-эскроу в том, что деньги дольщиков на них будут заморожены, и фирма получит их только тогда, когда сдаст дом.







Изменения коснутся только тех проектов, которые стартуют после 1 июля 2018 года, с уже текущими долевыми объектами закон работает по прежней схеме.





Работодатели шести регионов перестанут оплачивать больничные и декреты







Жители Костромской и Курской областей, республик Карелия, Тыва, Северная Осетия и Кабардино-Балкарской будут получать социальные выплаты напрямую через Фонд социального страхования, минуя работодателя. Для этого нужно написать заявление, предоставить нужные документы и ждать — срок выплат в течение десяти дней с момента обращения. Речь, напомним, идёт о выплатах за несчастные случаи на производстве, профессиональные заболевания, а также по материнству и временной нетрудоспособности.







Проект «прямых выплат» добрался до шести регионов РФ





До этого система работала по «зачётному» методу: работодатель сам выплачивал пособия, а затем фонд компенсировал ему эти расходы.







Для бюджетников наступит полный «МИР»







К 1 июля все работники бюджетной сферы а также граждане, получающие обязательные выплаты из казны, должны быть переведены на карты «МИР» — таким образом, в действие вступает ещё одна поправка к федеральному закону «О национальной платёжной системе».







Зарплаты бюджетников уйдут на «МИР»





К коммерческим организациям мера не относится, но если кто-то из их сотрудников пожелает получать зарплату не на Visa и MasterCard, а на «МИР», то его просьбу должны будут удовлетворить.

