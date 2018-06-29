На Ленина открылось кафе с кофемашиной за 1,5 миллиона и кирпичами старше Новосибирска

Кофейня Coffee Collective открылась вечером в пятницу, 29 июня, на первом этаже жилого дома на улице Ленина, 8 в центре Новосибирска.







Новая кофейня будет открываться ранним утром — в 7:15





Кофейня заняла помещение, которое ранее использовали только магазины обуви и одежды. Последним арендатором здесь был салон Martin Bester. Coffee Collective на Ленина стала уже второй кофейней под таким названием в Новосибирске. Первая точка сети открылась на Красном проспекте в 2016 году.







Одна из причин, по которой владельца Coffee Collective привлекло это помещение, — высокие потолки





В кофейне 15 столиков для двоих и один большой стол для компании из 6–8 человек. Новый арендатор сохранил высокие потолки. Хотя, например, в соседнем баре «Буфет № 1» еще в начале 2000-х за счёт высоких потолков сделан второй этаж.







Выбор блюд и напитков не отличается от первого заведения





Как рассказал корреспонденту НГС создатель и владелец Coffee Collective Алексей Нагибин, меню и карта напитков в новом заведении не отличается первой точки. Однако само заведение получилось более дорогим.







«Кирпичи, которыми облицованы стены, куплены в Санкт-Петербурге, где они взяты из кладки снесенного дома 1886 года постройки. То есть они как минимум на 7 лет старше Новосибирска», — говорит ресторатор.







Не обнаружив под гипсокартоном родных кирпичей, ресторатор купил старые в Санкт-Петербурге





Технология использования старых стройматериалов действительно существует. Кирпичи извлекаются из строений, не представляющих архитектурно-исторической ценности, и распиливаются на две части, каждая из которых может быть использована для декоративной облицовки.







Машины серии Strada компании La Marzocco стоят больше 1 миллиона рублей





Другим примечательным элементом новой кофейни можно считать кофемашину Strada компании La Marzocco. Цены на эти аппараты начинаются с 1 миллиона рублей, а машина, установленная в новой кофейне на Ленина, стоит, по словам Нагибина, 1,460 миллиона. Высокая цена позволяет тоньше управлять всеми процессами приготовления кофе, объясняет ресторатор.







Coffee Collective — уже вторая кофейня в доме на Ленина, 8. В прошлом году здесь открылась одна из точек сети Organic Coffee. Всего же, по данным 2ГИС, на отрезке улицы Ленина от одноименной площади до театра «Красный факел» сейчас работает уже восемь кофеен (с учётом Coffee Collective — 9). Вскоре к ним присоединится ещё одно заведение в здании гостиницы «Центральная».

